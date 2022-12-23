Вперше за 3200 років: створено реконструкцію особи могутнього фараона Стародавнього Єгипту Рамсеса II (фото)

За словами вчених, це перша наукова реконструкція особи Рамсеса II, заснована на комп'ютерній томографії справжнього черепа.

Related video

Тепер, завдяки проведеній реконструкції обличчя наймогутнішого фараона Стародавнього Єгипту, Рамсеса II, можна побачити, як він виглядав 3200 років тому, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Фараон Рамсес II був представником XIX династії та правив Стародавнім Єгиптом 66 років з 1279 по 1213 роки до н.е. Його часто називають Великим та Переможцем, адже за час свого правління він значно розширив територію своєї держави, а також за його правління Єгипет по-справжньому процвітав.

[ + – ] Статуя фараона Рамсеса II у Британському музеї, Лондон, Великобританія Фото: Daily Mail

Єгипетські та англійські вчені об'єднали свої зусилля, щоб створити першу наукову реконструкцію особи одного з найбільших правителів Стародавнього світу. Для цього вони використовували комп'ютерну томографію справжнього черепа, щоб відтворити максимально точно риси обличчя. Вчені вирішили показати фараона у віці 45 років, а також створили візуальне припущення, як він міг би виглядати у віці 90 років. Хоча єгиптологи точно не знають, у якому віці він зійшов на престол і ці оцінки вказують на те, що він став фараоном або у 20, або у 25 років.

[ + – ] Єгипетські та англійські вчені об'єднали свої зусилля, щоб створити першу наукову реконструкцію особи одного з найбільших правителів Стародавнього світу Фото: Daily Mail

За словами Сахар Салім, вченої з Каїрського університету, Єгипет, реконструкція показує досить симпатичного єгипетського чоловіка.

[ + – ] За словами Сахар Салім, вченої з Каїрського університету, Єгипет, реконструкція показує досить симпатичного єгипетського чоловіка Фото: Daily Mail

"На те, як мав виглядати Рамсес II вплинув зовнішній вигляд його мумії, але нам вдалося створити справді живе обличчя. Фараон виглядає саме таким, яким, мені здається, він і був, з яскраво вираженим носом і сильною щелепою", — каже Салім.

[ + – ] За словами Керолайн Вілкінсон з Ліверпульського університету імені Джона Мурса, Великобританія, за допомогою 3D-моделі черепа фараона та наявних анатомічних даних вдалося отримати дивовижну реконструкцію обличчя фараона Рамсеса II Фото: Daily Mail

За словами Керолайн Вілкінсон з Ліверпульського університету імені Джона Мурса, Великобританія, за допомогою 3D-моделі черепа фараона та наявних анатомічних даних вдалося отримати дивовижну реконструкцію обличчя фараона Рамсеса II.

[ + – ] Реконструкція обличчя фараона Рамсеса ІІ. Тут йому 90 років Фото: Daily Mail

"У всіх людей приблизно однакова структура лицьових м'язів, тому нам вдалося відтворити м'язову структуру, жирові шари та шар шкіри, який ми нанесли на змодельований череп", — каже Вілкінсон.

"Спочатку ми маємо справу тільки з мумією, але коли ми відтворюємо обличчя, тим більше такого фараона, ми робимо його більш людяним, тобто це не просто мертве обличчя мумії", — говорить Салім.

[ + – ] Реконструкція обличчя фараона Рамсеса ІІ. Тут йому 90 років Фото: Daily Mail

Але реконструкція особи померлого понад 3 тисячі років тому фараона Стародавнього Єгипту – це не зовсім просте завдання, кажуть вчені. Наприклад, череп сам не може розкрити всі аспекти зовнішності людини. Тому вчені використовували історичні дані, що збереглися, і муміфіковані м'які тканини, щоб відтворити найбільш ймовірний колір очей, волосся і шкіри.

"Це перша та єдина наукова реконструкція обличчя фараона Рамсеса II, заснована на комп'ютерній томографії його справжньої мумії. Попередні спроби відтворити його обличчя були ненауковими та здебільшого мистецькими", — каже Салім.

Як уже писав Фокус, вчені створили реконструкцію обличчя жінки, яка жила 500 років тому і страждала від сифілісу.

Також Фокус писав, що вчені висловили свої припущення щодо того, як виглядав ще один відомий фараон Стародавнього Єгипту – Тутанхамон.

Фокус також писав про те, що вчені реконструювали обличчя рідкісної "вагітної" жіночої мумії з Стародавнього Єгипту.