Жертва сифілісу. Створено реконструкцію образу жінки, яка жила 500 років тому (фото)

Нова реконструкція показує, як сильно страждала від страшної хвороби мешканка Ісландії в 16 столітті.

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Відомий експерт із графіки з Бразилії Цицеро Мораєс, який є фахівцем із відтворення облич давно померлих людей, представив свою нову роботу. Тепер Мораєс відтворив обличчя жінки, яка 500 років тому жила в Ісландії та страждала від третинного сифілісу, пише Live Science.

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Коли Цицеро Мораєс побачив череп жінки, яка жила в 16 столітті в Ісландії, він одразу зрозумів, хто стане об'єктом наступної реконструкції. Коли скелет жінки витягли близько 10 років тому на цвинтарі одного з монастирів Ісландії, попереднє дослідження показало, що їй було від 25 до 30 років. Ким вона була за життя, досі невідома, але в неї був точно остеоартрит і гіпоплазія зубної емалі, дефекти зубів, причиною яких є недоїдання в дитинстві.

[ + – ] Коли Цицеро Мораєс побачив череп жінки, яка жила в 16 столітті в Ісландії, він одразу зрозумів, хто стане об'єктом наступної реконструкції. Фото: dino

Також учені дійшли висновку, що пошкодження черепа вказують на те, що жінка хворіла на сифіліс, причому на останню його стадію. Ці пошкодження були настільки серйозними, що вчені вирішили, що це справді ознака третинного сифілісу, який часто призводить до смерті. Ця хвороба, яка передається статевим шляхом, на пізній стадії, якщо її не лікувати, призводить до появи жахливих виразок на обличчі, які можуть залишити свої сліди й на черепі.

[ + – ] Також учені дійшли висновку, що пошкодження черепа вказують на те, що жінка хворіла на сифіліс, причому на останню його стадію. Ці пошкодження були настільки серйозними, що вчені вирішили, що це справді ознака третинного сифілісу, який часто призводить до смерті. Фото: dino

"Мені вдалося дуже ефектно показати, який вигляд мав третинний сифіліс на обличчі цієї жінки. Ушкодження були настільки сильними, що рани досягли навіть черепа, і я спробував показати, як змінилося це обличчя внаслідок хвороби", — каже Мораєс.

Хоча нижня щелепа на черепі й була відсутня, Мораєс використав інші типові рештки для створення максимально правдоподібної реконструкції. Для цього він вивчив черепи жінок європейського походження, які померли приблизно в тому ж віці.

"Досі неясно, від чого померла ця жінка, у неї було стільки хвороб, але я думаю, що сифіліс міг стати причиною, а якщо й ні, то точно він завдав їй багато болю та страждань", — говорить Мораєс.

[ + – ] "Досі неясно, від чого померла ця жінка, у неї було стільки хвороб, але я думаю, що сифіліс міг стати причиною, а якщо й ні, то точно він завдав їй багато болю та страждань", — говорить Мораєс. Фото: dino

Зараз сифіліс, особливо на ранній стадії, можна вилікувати за допомогою антибіотиків, але в 16 столітті жителі Європи часто покладалися на лікарські трави та шкірні мазі, що містять ртуть, для полегшення перебігу хвороби.

За словами Мораеса, враховуючи характер пошкоджень на черепі, він відтворив їх у вигляді однієї великої рани, яка тягнеться від лоба вздовж щоки, а також показав велику відкриту виразку на її лобі.

"Я не знаю, який колір волосся був у цієї жінки, але ми вирішили зробити її блондинкою, щоб усе мало ще реалістичніший вигляд. Це яскравий приклад того, що буде, якщо сифіліс не лікувати належним чином. Я думаю, що зараз до такого стану навряд чи можна дійти з огляду на наявні ліки, але якщо я кажу, що це малоймовірно, то це не означає, що неможливо", — каже Мораєс.

Фокус уже писав про реконструкцію обличчя чоловіка, який загинув під час найжорстокішої битви в 14 столітті. Особливістю його лиця є те, що перед смертю він отримав удар сокирою, що призвело до розтину нижньої частини обличчя.

Також Фокус писав про реконструкцію зовнішності чоловіка, який жив у США в 18 столітті і якого місцеві жителі вважали вампіром.

Ще одна реконструкція, про яку писав Фокус, стосується трьох різних людей, які жили в 13 столітті в Шотландії.