Палац Гітлера у Нюрнберзі стане оперним театром, — ЗМІ (фото)

Міську владу Нюрнберга критикують за таке рішення, проте очільниця міста стверджує, що реконструкція не нівелює історичну функцію цієї пам'ятки архітектури.

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Палац з'їздів (Kongresshalle) у Нюрнберзі, де з 1933 до 1938 року проводили партійні заходи поплічники Адольфа Гітлера, стане оперним театром. Про це повідомило Deutsche Welle.

Будівля, в якій націонал-соціалістична партія Німеччини проводила свої з'їзди має вигляд підкови та є не добуваною: у ній відсутній дах, а внутрішня кладка залишилася неоштукатуреною.

Колишній палац для з'їздів націонал-соціалістичної партії Німеччини Фото: Deutsche Welle

З 1973 року вона перебуває під охороною держави.

Про плани міської адміністрації стало відомо ще кілька років тому, але їх піддавали критиці, пов'язаній із побоюваннями, що таким чином втратиться функція місця пам'яті. Проте очільниця Нюрнберга Юлія Ленер заявила, що "будівля театру завдяки своїй конструкції не впливає на сприйняття палацу з'їздів".

"Це — місце історичної пам'яті та культурного життя", — зазначила Ленер.

Яким буде колишній палац Гітлера після перебудови

Особливість проєкту полягає в його візуальній скромності — архітектура нового театру, на противагу монументальності палацу з'їздів, буде стриманою. Театр буде захований за повністю озелененим фасадом, який залежно від пори року змінюватиме свій зовнішній вигляд.

За рішенням міської влади, частини колишнього палацу з'їздів стануть тимчасовим притулком для міського театру Нюрнберга, поки його постійна будівля – Оперний театр – знаходиться на капітальному ремонті. Однак цих приміщень недостатньо. Тому у внутрішньому дворі зведуть нову будівлю для сценічних вистав.

Крім нової будівлі для театру, яка вміщуватиме 800 глядацьких місць, на території палацу з'їздів розмістять художні ательє і виставкові зали.

Проєкт архітектурного бюро з перебудови Палацу з'їздів у Нюрнберзі Фото: Deutsche Welle

Будівництво має бути завершено до 2028 року. За умовами, нову будівлю мають використовувати для культурних заходів щонайменше протягом 25 років, тобто і після того, як міський театр повернеться в будівлю Оперного театру після ремонту.

Нагадаємо, 28 липня видання "Oddity Central" показало, який вигляд має найвища покинута будівля у світі.

Також стало відомо, що місто майбутнього, що фінансується мільярдерами, ризикує завдати величезної шкоди людям. Будівництво може обійтися округу в мільярди доларів і створить значний фінансовий дефіцит, а також може поставити під загрозу місцеві запаси води.