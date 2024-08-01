Дворец Гитлера в Нюрнберге станет оперным театром, — СМИ (фото)

Городские власти Нюрнберга критикуют за такое решение, однако глава города утверждает, что реконструкция не нивелирует историческую функцию этого памятника архитектуры.

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Дворец съездов (Kongresshalle) в Нюрнберге, где с 1933 по 1938 год проводили партийные мероприятия приспешники Адольфа Гитлера, станет оперным театром. Об этом сообщило Deutsche Welle.

Здание, в котором национал-социалистическая партия Германии проводила свои съезды имеет вид подковы и является не добываемым: в нем отсутствует крыша, а внутренняя кладка осталась неоштукатуренной.

Бывший дворец для съездов национал-социалистической партии Германии Фото: Deutsche Welle

С 1973 года она находится под охраной государства.

О планах городской администрации стало известно еще несколько лет назад, но их подвергали критике, связанной с опасениями, что таким образом потеряется функция места памяти. Однако глава Нюрнберга Юлия Ленер заявила, что "здание театра благодаря своей конструкции не влияет на восприятие дворца съездов".

"Это — место исторической памяти и культурной жизни", — отметила Ленер.

Каким будет бывший дворец Гитлера после перестройки

Особенность проекта заключается в его визуальной скромности — архитектура нового театра, в противовес монументальности дворца съездов, будет сдержанной. Театр будет спрятан за полностью озелененным фасадом, который в зависимости от времени года будет менять свой внешний вид.

По решению городских властей, части бывшего дворца съездов станут временным пристанищем для городского театра Нюрнберга, пока его постоянное здание — Оперный театр — находится на капитальном ремонте. Однако этих помещений недостаточно. Поэтому во внутреннем дворе возведут новое здание для сценических представлений.

Кроме нового здания для театра, которое будет вмещать 800 зрительских мест, на территории дворца съездов разместят художественные ателье и выставочные залы.

Проект архитектурного бюро по перестройке Дворца съездов в Нюрнберге Фото: Deutsche Welle

Строительство должно быть завершено до 2028 года. По условиям, новое здание должны использовать для культурных мероприятий как минимум в течение 25 лет, то есть и после того, как городской театр вернется в здание Оперного театра после ремонта.

Напомним, 28 июля издание "Oddity Central" показало, как выглядит самое высокое заброшенное здание в мире.

Также стало известно, что город будущего, финансируемый миллиардерами, рискует нанести огромный вред людям. Строительство может обойтись округу в миллиарды долларов и создаст значительный финансовый дефицит, а также может поставить под угрозу местные запасы воды.