Брюнет із карими очима. Вчені відтворили обличчя "вампіра", який жив у США у 18 столітті (фото)

Використовуючи ДНК померлої 200 років тому людини, яку вважали вампіром, дослідники дізналися, який вигляд мав цей невідомий чоловік.

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Ще наприкінці 18 століття в містечку Грізволд, що в штаті Коннектикут, США, поховали чоловіка, якого місцеві жителі вважали вампіром. Це підтверджує той факт, що його стегнові кістки в могилі розмістили хрест-навхрест, що відповідало уявленням тогочасних жителів США про те, як потрібно ховати вампірів. Але про те, ким був це чоловік, досі мало що відомо. Але вчені за допомогою ДНК, витягнутої з решток, змогли довести, що генетично він точно був людиною, та відтворили його зовнішній вигляд, пише Live Science.

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Учені, які займаються дослідженнями ДНК з різних лабораторій США, провели новий аналіз останків невідомого чоловіка, який помер понад 200 років тому. Виявилося, що через деякий час після поховання цю людину викопали та поховали заново, змінивши її положення в могилі. На це вказали незвичайне розташування черепа та ніг померлого. Вчені вважають, що тіло розмістили так через віру в те, що саме так потрібно ховати людей, яких вважали вампірами.

Дослідження показало, що цей чоловік за життя страждав на туберкульоз, і, швидше за все, це і стало причиною його смерті. Деякі жителі США 200 років тому вірили, що померлі від туберкульозу точно є вампірами. Тому тіло так і перепоховали, кажуть учені.

[ + – ] Ще наприкінці 18 століття в містечку Грізволд, що в штаті Коннектикут, США, поховали чоловіка, якого місцеві жителі вважали вампіром. Це підтверджує той факт, що його стегнові кістки в могилі розмістили хрест-навхрест, що відповідало уявленням тогочасних жителів США про те, як потрібно ховати вампірів. Фото: Seneca-Guns

Аналіз ДНК цього "вампіра" показав, що на момент смерті йому було 55 років, це був білий чоловік, який точно генетично був людиною. Також учені визначили, що в нього, швидше за все, були карі очі, а також він був або брюнетом, або шатеном. Саме на основі цих даних вчені й створили реконструкцію давно померлої загадкової людини.

За словами Еллен Грейтек, одної з авторів нового дослідження, чоловікові відокремили стегнові кістки та розмістили їх хрест-навхрест на грудях. Так, згідно з давніми віруваннями, вампір не зміг би встати з могили та напасти на людей.

[ + – ] За словами Еллен Грейтек, одної з авторів нового дослідження, чоловікові відокремили стегнові кістки та розмістили їх хрест-навхрест на грудях. Так, згідно з давніми віруваннями, вампір не зміг би встати з могили та напасти на людей. Фото: Seneca-Guns

"Витягти ДНК із кісток, яким понад 200 років, — це та ще задача. Такі людські кістки зазнають змін і впливу навколишнього середовища, в них можна виявити навіть грибки та бактерії. Але нам вдалося це зробити, і завдяки цьому ми отримали уявлення про те, який вигляд мав цей чоловік, якого вважали вампіром", — каже Грейтек.

За словами вчених, у визначенні унікальності ДНК померлого також допомогли рештки його родичів, швидше за все, двоюрідних братів, які були поховані неподалік.

Спочатку останки цього "вампіра" виявили ще понад 30 років тому. Їм дали назву JB55 на основі напису, який був нанесений на могильний камінь. Чоловік залишався невідомим мешканцем США донедавна. Виявилося, що його звати Джон Барбер, він був фермером і помер від туберкульозу. Тоді й з'ясувалося, що напис JB55 — це ініціали цього чоловіка, а 55 — вік на час смерті.

Фокус уже писав про відтворення зовнішності жінки, яка жила 30 тисячоліть тому, і її останки спочатку вважали чоловічими.

Також Фокус писав про реалістичну реконструкцію облич жителів Шотландії 13 століття. Це були двоє чоловіків і одна жінка, рештки яких виявили в одному з монастирів.