Брюнет с карими глазами. Ученые воссоздали лицо "вампира", жившего в США в 18 веке (фото)

Используя ДНК умершего 200 лет назад человека, которого считали вампиром, исследователи узнали, как выглядел этот неизвестный мужчина.

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Еще в конце 18 века в городке Гризволд, штата Коннектикут, США, похоронили мужчину, которого местные жители считали вампиром. Это подтверждает тот факт, что его бедренные кости в могиле разместили крест-накрест, что соответствовало представлениям жителей США того времени о том, как нужно хоронить вампиров. Но о том, кем был это мужчина до сих пор мало что известно. Но ученые с помощью ДНК, извлеченной из останков смогли доказать, что генетически он точно был человеком и воссоздали его внешний облик, пишет Live Science.

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Ученые, которые занимаются исследованиями ДНК из разных лабораторий США, провели новый анализ останков неизвестного мужчины, который умер больше 200 лет назад. Оказалось, что через некоторое время после захоронения этого человека выкопали и похоронили заново, при этом изменив его расположение в могиле. На это указали необычное расположение черепа и ног умершего. Ученые считают, что тело разместили таким образом из-за веры в то, что именно так нужно хоронить предполагаемых вампиров.

Исследование показало, что этот мужчина при жизни страдал туберкулезом и скорее всего, это и стало причиной его смерти. Некоторые жители США 200 лет назад верили в то, что умершие от туберкулеза точно являются вампирами. Поэтому тело так и было перезахоронено, говорят ученые.

[ + – ] Еще в конце 18 века в городке Гризволд, штата Коннектикут, США, похоронили мужчину, которого местные жители считали вампиром. Это подтверждает тот факт, что его бедренные кости в могиле разместили крест- накрест, что соответствовало представлениям жителей США того времени о том, как нужно хоронить вампиров Фото: Live Science

Анализ ДНК этого "вампира" показал, что на момент смерти ему было 55 лет, это был белый мужчина, который точно генетически был человеком. Также ученые определили, что у него скорее всего были карие глаза, а также он был либо брюнетом, либо шатеном. Именно на основе этих данных ученые и создали реконструкцию давно умершего загадочного человека.

По словам Эллен Грейтэк, одного из авторов нового исследования, мужчине отделили бедренные кости и разместили их крест-накрест на груди. Таким образом, согласно древним верованиям, вампир не смог бы встать из могилы и напасть на людей.

[ + – ] По словам Эллен Грейтэк, одного из авторов нового исследования, мужчине отделили бедренные кости и разместили их крест-накрест на груди. Таким образом, согласно древним верованиям, вампир не смог бы встать из могилы и напасть на людей Фото: Live Science

"Извлечь ДНК из костей, которым более 200 лет – это та еще задача. Такие человеческие кости подвергаются изменениям и влиянию окружающей среды, в них можно обнаружить даже грибки и бактерии. Но нам удалось это сделать и благодаря этому мы получили представление о том, как выглядел этот мужчина, которого считали вампиром",- говорит Грейтэк.

По словам ученых, в определении уникальности ДНК умершего также помогли останки его родственников, скорее всего двоюродных братьев, которые были похоронены неподалеку.

Изначально останки этого "вампира" обнаружили еще более 30 лет назад. Им дали название JB55, на основе надписи, которая была нанесена на могильный камень. Мужчина оставался неизвестным жителем США до недавнего времени. Оказалось, что его зовут Джон Барбер, он был фермером и умер от туберкулеза. Тогда и выяснилось, что надпись JB55 – это инициалы этого мужчины, а 55 – возраст на момент смерти.

Фокус уже писал о воссоздании облика женщины, которая жила 30 тысячелетий назад и ее останки изначально считали мужскими.

Также Фокус писал о реалистичной реконструкции лиц жителей Шотландии 13 века. Это были двое мужчин и одна женщина, останки которых обнаружили в одном из монастырей.