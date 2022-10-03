Женщина, священник, епископ. Ученые создали реалистичную реконструкцию лиц людей из 13 века (фото)

Останки трех человек, обнаруженных в монастыре, которому более 800 лет, наконец-то обрели свой реальный облик.

Related video

В средневековом склепе в монастыре Уитхорн, Шотландия, еще в 1957 году были обнаружены скелеты трех человек. Как стало известно позже они принадлежали неизвестной женщине, местному священнику и настоятелю монастыря – епископу. Спустя 65 лет ученые смогли воссоздать лица этих людей с помощью современных технологий, пишет Live Science.

Монастырь Уитхорн был основан в Шотландии в середине 12 века и является одной из ранних христианских общин на территории этой страны. Сейчас этой исторической достопримечательностью управляет благотворительная организация The Whithorn Trust, которая решила создать проект для изучения жизни жителей Шотландии в Средние века.

[ + – ] Монастырь Уитхорн был основан в Шотландии в середине 12 века и является одной из ранних христианских общин на территории этой страны Фото: BBC

В этом монастыре в склепе были обнаружены останки трех человек, о которых до сих пор мало что известно. Исследования показали, что скелеты принадлежат молодой женщине, священнику и местному епископу, который стал главой местной христианской общины в начале 13 века.

В рамках проекта по изучению жизни средневекового населения Шотландии и была проведена цифровая реконструкция лиц трех людей. Этой реконструкцией занимался антрополог Крис Ринн, который первым создал 3D-сканирования каждого обнаруженного черепа.

[ + – ] Ученый воспользовался помощью искусственного интеллекта, чтобы получить максимально реалистичные реконструкции лиц давно умерших людей. В результате получились изображения, которые похожи на фотографии живых людей Фото: Live Science

"Я хотел создать лица живых людей, а не просто цифровые изображения. Я сделал их максимально живыми, насколько это возможно, даже с выражением некоторых эмоций", — говорит Ринн.

Ученый воспользовался помощью искусственного интеллекта, чтобы получить максимально реалистичные реконструкции лиц давно умерших людей. В результате получились изображения, которые похожи на фотографии живых людей.

"Что касается черепа священника, то у него кажется было повреждение челюсти, которое возможно отобразилось и на губах. Я попытался воссоздать этот дефект максимально точно", — говорит Ринн.

[ + – ] "Что касается черепа священника, то у него кажется было повреждение челюсти, которое возможно отобразилось и на губах. Я попытался воссоздать этот дефект максимально точно", — говорит Ринн Фото: Live Science

По словам антрополога, череп священника был самым несимметричным черепом, с которым ему приходилось работать. А череп молодой женщины, наоборот был самым симметричным из тех, которые попадали ему в руки.

"Cложно представить, какой на самом деле была жизнь у людей в Средние века, но эти эти реконструкции лиц — это хороший способ увидеть, какими были люди из нашего прошлого", — говорит Джулия Мьюир-Ватт из The Whithorn Trust.

Как уже писал Фокус, ученые воссоздали лицо женщины из каменного века, которая жила более 30 000 лет назад на территории современной Чехии.