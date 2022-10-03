Жінка, священик, єпископ. Вчені створили реалістичну реконструкцію облич людей із 13 століття (фото)

Останки трьох людей, виявлених у монастирі, якому понад 800 років, нарешті набули свого реального вигляду.

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У середньовічному склепі в монастирі Вітхорн, Шотландія, ще у 1957 році виявили скелети трьох людей. Як стало відомо, пізніше вони належали невідомій жінці, місцевому священику і настоятелю монастиря — єпископу. Через 65 років вчені змогли відтворити обличчя цих людей за допомогою сучасних технологій, пише Live Science.

Монастир Вітхорн був заснований у Шотландії в середині 12 століття і є однією з ранніх християнських громад на території цієї країни. Наразі цією історичною пам'яткою керує благодійна організація The Whithorn Trust, яка вирішила створити проєкт для вивчення життя мешканців Шотландії у Середні віки.

[ + – ] Монастир Вітхорн був заснований у Шотландії в середині 12 століття і є однією з ранніх християнських громад на території цієї країни. Фото: trump-elections

У цьому монастирі в склепі було виявлено останки трьох людей, про яких досі мало відомо. Дослідження показали, що кістки належать молодій жінці, священикові та місцевому єпископу, який став головою місцевої християнської громади на початку 13 століття.

У межах проєкту з вивчення життя середньовічного населення Шотландії було проведено цифрову реконструкцію облич трьох людей. Цією реконструкцією займався антрополог Кріс Рінн, який першим створив 3D-сканування кожного виявленого черепа.

[ + – ] Вчений скористався допомогою штучного інтелекту, щоб отримати максимально реалістичну реконструкцію облич давно померлих людей. В результаті вийшло зображення, яке схоже на фотографії живих людей Фото: Seneca-Guns

"Я хотів створити обличчя живих людей, а не просто цифрові зображення. Я зробив їх максимально живими, наскільки це можливо, навіть із вираженням деяких емоцій", — каже Рінн.

Вчений скористався допомогою штучного інтелекту, щоб отримати максимально реалістичну реконструкцію облич давно померлих людей. В результаті вийшло зображення, яке схоже на фотографії живих людей.

"Щодо черепа священика, то у нього здається було пошкодження щелепи, яке, можливо, відобразилося і на губах. Я спробував відтворити цей дефект максимально точно", — говорить Рінн.

[ + – ] "Щодо черепа священика, то у нього здається було пошкодження щелепи, яке, можливо, відобразилося і на губах. Я спробував відтворити цей дефект максимально точно", — говорить Рінн. Фото: Seneca-Guns

За словами антрополога, череп священика був найнесиметричнішим черепом, з яким йому доводилося працювати. А череп молодої жінки, навпаки, був найсиметричнішим із тих, які потрапляли йому в руки.

"Складно уявити, яким насправді було життя людей у Середньовіччі, але ці ці реконструкції облич — це хороший спосіб побачити, якими були люди з нашого минулого", — каже Джулія Мьюїр-Ватт із The Whithorn Trust.

Як уже писав Фокус, вчені відтворили обличчя жінки з кам'яного віку, яка жила понад 30 000 років тому на території сучасної Чехії.