Вчені створили реконструкцію обличчя жінки з палеоліту, яка жила 31 тисячу років тому (фото)

Раніше вчені вважали, що давні людські останки належать чоловікові.

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Ще 140 років тому археологи виявили в одному з печерних поховань на території сучасної Чехії людський череп. Тоді вчені дійшли висновку, що ця людина, стать якої визначили, як чоловіча, жила 31 тисячу років тому в палеоліті, першому періоді кам'яного віку. Але нове дослідження показало, що череп належить жінці, і вона могла жити набагато раніше, пише Live Science.

Нові дослідження вчених визначили, що знайдений наприкінці 19 століття череп належав не чоловікові, а 17-річній дівчині і жила вона в період між 43 тисячами та 26 тисячами років тому. Точніший вік поки встановити не вдалося. Але найголовніше, що ця дівчина вважається однією із найстаріших виявлених представників Homo sapiens, останки яких знайшли у Європі.

Двоє бразильських учених та дослідник із Чехії скористалися отриманою в межах попередніх досліджень інформацією та вирішили створити реконструкцію особи, яка жила багато тисячоліть тому жінки з кам'яного віку.

[ + – ] Двоє бразильських учених та дослідник із Чехії скористалися отриманою в межах попередніх досліджень інформацією та вирішили створити реконструкцію особи, яка жила багато тисячоліть тому жінки з кам'яного віку Фото: Seneca-Guns

"Ми переглянули результати деяких сучасних досліджень, і вони вказали на те, що череп дійсно належав дівчині. Вчені дійшли такого висновку, коли порівняли такі ж черепи, які виявлені в цьому ж регіоні. Потім ми використали комп'ютерну томографію, щоб відтворити це лице молодої жінки з кам'яної доби, а точніше з верхнього палеоліту», — каже Сісеро Мораєс, бразильський експерт з графіки.

У знайденому черепі не вистачало нижньої щелепи, але вчені використовували зображення щелепи сучасних людей різних рас, а також дані томографії древніх людських черепів з кам'яної доби, щоб створити правильний образ стародавньої жінки.

[ + – ] У знайденому черепі не вистачало нижньої щелепи, але вчені використовували зображення щелепи сучасних людей різних рас, а також дані томографії стародавніх людських черепів з кам'яної доби, щоб створити правильний образ стародавньої жінки Фото: Seneca-Guns

"Звичайно, наше зображення не ідеальне, можливо ця жінка мала трохи інші риси обличчя, але загалом вона найімовірніше виглядала приблизно так, як це вийшло в нашій реконструкції. Принаймні, ця особа має бути дуже схожою на ту, яка була у жінки, яка жила кілька десятків тисяч років тому», — каже Мораєс.

За словами вчених, це їхній суб'єктивний погляд на те, як виглядала давня жінка, але вони намагалися надати їй максимально "живих" рис обличчя. Це стосується всіх елементів отриманого зображення.

[ + – ] За словами вчених, це їхній суб'єктивний погляд на те, як виглядала давня жінка, але вони намагалися надати їй максимально "живих" рис обличчя. Це стосується всіх елементів отриманого зображення Фото: Seneca-Guns

"Що стосується початкового неправильного визначення статі щодо людських останків, то такі випадки бувають. Наприклад, у Бразилії виявили останки стародавньої людини, яку спочатку прийняли за жінку, але потім виявилося, що це все ж таки чоловік", — каже Мораєс.

Крім черепа, 140 років тому, вчені виявили у печерному похованні різні кам'яні артефакти, але досі мало відомо про те, ким похована тут 17-річна дівчина.

Фокус вже писав про ще одну таку реконструкцію обличчя жінки, яка жила в кам'яному віці. Її останки виявили лише 5 років тому в Малайзії.

Також Фокус писав про реконструкцію особи неандертальця, який жив 70 тисяч років тому, який до того ж мав ракове захворювання.