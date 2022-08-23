Учені реконструювали обличчя таємничої жінки з кам'яного віку (фото)

Що цікаво, вчені також вивчили комп'ютерну томографію сучасних малазійців, щоб отримати більш чітке уявлення про проекцію носа, розмір губ щодо черепа, положення очних яблук та інших структур.

"Пенангську жінку" було знайдено у квітні 2017 року в Гуар-Кепах, на північному заході Малайзії, де вона померла у віці приблизно 40 років наприкінці кам'яного віку, пише Daily Mail.

Однак тепер у процесі свого нещодавнього дослідження учені змогли реконструювати її обличчя. Бразильський експерт із графіки Цицеро Мораєс і команда вчених з Universiti Sains Malaysia використовували для цього завдання цифрові технології. Спочатку фахівці в галузі криміналістики вивчили череп, щоб точно визначити, чоловік це чи жінка, потім зайнялися з'ясуванням віку та походження.

Вони також вивчили комп'ютерну томографію сучасних малазійців, щоб отримати більш чітке уявлення про проекцію носа, розмір губ щодо черепа, положення очних яблук та інших структур.

[ + – ] Як зазначають експерти, вік жінки на момент смерті складав приблизно 40 років

"Процес має певний ступінь складності, але, безумовно, цифровий підхід, який ми використовуємо, набагато простіший і доступніший, ніж класична форма, заснована на ручній скульптурі", — зазначили вчені.

Враховуючи, що тіло було поховано під залишками черепашок, збереження кістяка відносно хороше. Рідко можна знайти стародавній скелет на археологічних розкопках просто неба, особливо в тропічному кліматі, такому як Малайзія. Рештки черепашок допомагають у збереженні та консервації.

Як зазначають експерти, вік жінки на момент смерті складав приблизно 40 років. Датування оцінювали на основі зносу зубів, а також визначали із закриття черепних швів. Вона померла майже 5700 років тому. Однак причину смерті жінки наразі не встановлено.

Нагадаємо, що раніше дослідники змогли відтворити вигляд знаменитої єгипетської мумії зі Швейцарії. Археологи передали риси жінки, враховуючи її ніс, щоки і навіть губи.