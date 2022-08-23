Ученые реконструировали лицо таинственной женщины из каменного века (фото)

Что примечательно, ученые также изучили компьютерную томографию современных малазийцев, чтобы получить более четкое представление о проекции носа, размере губ по отношению к черепу, положении глазных яблок и других структур.

"Пенангская женщина" была найдена в апреле 2017 года в Гуар-Кепах, на северо-западе Малайзии, где она умерла в возрасте примерно 40 лет в конце каменного века, пишет Daily Mail.

Однако теперь в ходе своего недавнего исследования ученые смогли реконструировать ее лицо. Бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес и команда ученых из Universiti Sains Malaysia использовали для этой задачи цифровые технологии. Сначала специалисты в области криминалистики изучили череп, чтобы точно определить, мужчина это или женщина, затем занялись выяснением возраста и происхождения.

Они также изучили компьютерную томографию современных малазийцев, чтобы получить более четкое представление о проекции носа, размера губ по отношению к черепу, положении глазных яблок и других структур.

[ + – ] Как отмечают эксперты, возраст женщины на момент смерти составлял около 40 лет

"Процесс имеет определенную степень сложности, но, безусловно, цифровой подход, который мы используем, намного проще и доступнее, чем классическая форма, основанная на ручной скульптуре", — отметили ученые.

Учитывая, что тело было погребено под остатками ракушек, сохранность скелета относительно хорошая. Редко можно найти древний скелет на археологических раскопках под открытым небом, особенно в тропическом климате, таком как Малайзия. Отбросы ракушек помогают в сохранении и консервации.

Как отмечают эксперты, возраст женщины на момент смерти составлял около 40 лет. Датировку оценивали на основе износа зубов, а также определяли по закрытию черепных швов. Она умерла около 5700 лет назад. Однако причина смерти женщины пока не установлена.

Напомним, что ранее исследователи смогли воссоздать облик знаменитой египетской мумии из Швейцарии. Археологи передали черты лица женщины, включая ее нос, щеки и даже губы.