Археологи відтворили вигляд знаменитої єгипетської мумії зі Швейцарії (фото)

Ученим вдалося передати риси обличчя жінки, включаючи її ніс, щоки та навіть губи. Однак, колір шкіри та її очей достовірно визначити поки що не вийшло.

Shep-en-Isis – єгипетська мумія, що зберігається з 1820 року у швейцарській Бібліотеці монастиря святого Галла. Витративши кілька місяців, учені з дослідницького центру FAPAB в Сицилії успішно відновили обличчя мумії за допомогою сучасних методів судової експертизи, пише Ancient Origins.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Історія Shep-en-Isis

Труна Shep-en-Isis була знайдена в південній частині похоронного храму фараона Хатшепсут у долині Дейр-ель-Бахрі, на західному березі річки Ніл. Похоронні храми будувалися фараонами для того, щоб після смерті поклонялися їм люди.

[ + – ] Шкіра мумії була додана відповідно до раніше встановленої товщини м'яких тканин у певних анатомічних точках.

Shep-en-Isis виявили у сімейній гробниці, розташованій усередині храму, разом з її батьком Pa-es-tjenfi, мумія якого зберігається в Берліні. Shep-en-Isis була однією з перших єгипетських мумій, придбаних Швейцарією, і незабаром після прибуття в 1820 вона була виставлена на загальний огляд.

Ця мумія, що добре збереглася, з вишуканим саркофагом незабаром стала головною пам'яткою, фактично швидко досягнувши статусу найпопулярнішої мумії Швейцарії. Проте, крім того, вона також стала об'єктом різних досліджень.

Вивчення забальзамованого тіла протягом двох століть показало, що жінка жила у VII столітті до н. е. у період XXVI династії (між 685 та 525 рр. до н.е.), останній період слави Стародавнього Єгипту.

[ + – ] Мумія, що збереглася у вишуканому наборі саркофагів, незабаром стала головною пам'яткою, фактично швидко досягнувши статусу найпопулярнішої мумії Швейцарії.

"Виходячи з анатомічного віку Shep-en-Isis та оздоблення внутрішнього саркофагу, вона повинна була народитися приблизно в 650 році до н.е. і померти між 620 і 610 роками до н.е.", — розповів єгиптолог Майкл Хабіхт із Цюрихського університету .

Написи на її труні свідчили, що вона належала до багатої сім'ї вищого класу і походила з роду верховних жерців Амона (вищий титул серед жерців давньоєгипетського бога Амона) у Фівах. Судячи з її сімейного походження, вона, ймовірно, здобула освіту. Проте довгі роки досліджень не дозволили встановити особистість та професію її чоловіка, а також те, чи мала вона дітей.

Відновлення вигляду мумії

[ + – ] Сісеро Мораїс — бразильський 3D-дизайнер, котрий змоделював лицьові м'язи, а також жирову тканину мумії.

Поряд з історичними документами та даними досліджень, команда FAPAB мала у своєму розпорядженні набір комп'ютерних топографічних знімків, що є в бібліотеці, та морфологічними даними, на які можна було спиратися при реконструкції обличчя.

Для роботи над проєктом був залучений бразильський фахівець Сісеро Мораїс, який є 3D-дизайнером і відомий у цій галузі завдяки своїм реконструкціям облич історичних особистостей, таких як Марія Магдалина та Ісус Христос.

Моріас змоделював лицьові м'язи, а також жирову тканину мумії. Шкіра, у свою чергу, була додана відповідно до раніше встановленої товщини м'яких тканин у певних анатомічних точках.

[ + – ] Діаграма, що показує реконструкцію м'яких тканин швейцарської мумії

Особливістю муміфікованого тіла, що найбільш добре збереглася, був повний набір зубів, що злегка виступають. Усе це, поряд з гармонійним і добре пропорційним черепом, говорить про те, що за життя Shep-en-Isis, швидше за все, була гарною молодою жінкою.

Наскільки близька до реальності реконструкція обличчя мумії?

Мораїс та його команда зосередилися винятково на реконструкції зовнішнього вигляду та анатомічних деталей, не додаючи прикрас, одягу чи волосся. А все через те, що такі аксесуари ґрунтуються на припущеннях, а не на фактах.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки близькі до оригіналу, на його думку, результати виконаної роботи, Хабіхт зазначив, що реконструкція особи слідує статистичним та анатомічним даним. Риси особи відповідають реальності, зберігаючи форму обличчя, носу, щік та губ. Проте команді довелося вдатися до деяких здогадів, коли справа дійшла до кольору шкіри та очей.

[ + – ] Усі важливі етапи реконструкції обличчя мумії Shep-en-Isis

Нагадаємо, що нещодавно археологи знайшли в Єгипті гробницю з 20 муміями та безліччю артефактів. Серед знахідок особливо привертали увагу фрагменти кераміки, мідне намисто однієї з мумій, тарілки для збору пожертвувань, посудини для підношень та похоронна маска з пап'є-маше.

А ось в ході іншого дослідження вчені змогли дізнатися, як зберігся плід вагітної єгипетської мумії, віком 2 тис. Як з'ясувалося, вся справа була в незвичайному хімічному процесі, у результаті якого плід був "замаринований" і замкнений у часі.