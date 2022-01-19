Медные ожерелья и маски. В Египте нашли гробницу с 20 мумиями и множеством артефактов (фото)

Среди находок больше всего выделялись фрагменты керамики, тарелки для сбора пожертвований, сосуды для подношений и плиты с иероглифическими надписями.

Довольно огромная и ранее неизвестная семейная гробница была обнаружена и раскопана в египетском городе Асуан египетско-итальянскими археологами, пишет Archeology New Network.

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Открытие было сделано под руководством египтолога Патрициии Пьячентиниво из Миланского университета и генеральным директором Службы древностей Египта Абдельмонеймом Саидом.

Команда исследователей работает с 2019 года на территории вокруг мавзолея Ага-хана III, на западном берегу Асуана, где находится более 300 гробниц, датируемых от 6 века до н.э. до 4 век н.э.

Последней находкой является большая гробница (обозначенная AGH032), датируемая греко-римским периодом, которая, хотя и была разграблена в древности, все еще содержит около 20 мумий и множество интересных артефактов.

[ + – ] Внутренний вид недавно обнаруженной гробницы AGH032

Что было найдено в гробнице?

Гробница располагалась под хорошо сохранившимся прямоугольным строением, на котором виднелись следы пожара, затронувшего захоронение.

Огромная груда хлама, содержащая кости животных (в основном баранов), фрагменты керамики, тарелки для сбора пожертвований и плиты с иероглифическими надписями, была размещена у восточной стены сооружения. Это говорит о том, что его использовали в качестве вотивного места.

Вотивные места — это места, где совершаются жертвоприношения животных в виде костей, помещенных в расщелину каменного блока или под гурия (искусственное сооружение в виде груды камней, часто конической формы). Они сильно напоминают могилы или гробницы, однако человеческие кости там не содержатся. Это первое сооружение такого рода, найденное в некрополе Ага-хана.

[ + – ] Фрагменты, найденной в гробнице чаши

Среди находок археологи обнаружили мумию мужчины рядом с восточной стеной сооружения, а рядом с ней медное ожерелье с выгравированной табличкой на греческом языке с упоминанием имени мужчины — Никостратос. Первоначально его поместили в гробницу, которая вскоре была обнаружена под строением, а затем извлечена древними ворами.

Также в гробнице нашли лестницу, частично обрамленную резными блоками и перекрытую сводом из кирпича самана. Она вела ко входу, окруженному сложной системой плит и каменных блоков. Перед самим входом были найдены фрагменты большого сосуда для подношений.

В гробнице также имелся зал, над которым возвышаются четыре погребальные камеры, вырезанные в скальной породе. В зале, напротив входа находился глиняный саркофаг, содержащий мумию ребенка и красивую погребальную маску (разновидность украшенного папье-маше, которое покрывало мумии).

[ + – ] Фрагмент стола для сбора пожертвований

Мумия другого ребенка, найденная в одной из погребальных камер, была просвечена рентгеном, который показал на внутренней стороне груди мемориальную дощечку.

Изучение обнаруженных мумий

Внутри четырех галерей, высеченных в скале, находилось почти 30 мумий. Одни были в исключительной сохранности, другие — с бинтами и погребальными масками, разрезанными древними ворами, которые, вероятно, использовали нож, обнаруженный среди мумий.

Некоторые мумифицированные тела принадлежали пожилым людям, о чем свидетельствовал видимый артрит, другие — женщинам или маленьким детям, включая младенца.

[ + – ] Вход в недавно обнаруженную гробницу AGH032

Для того, чтобы оценить возраст, пол и возможные заболевания мумий, команда ученых провела антропологический и радиологический анализы 45 человек, обнаруженных в 2019 году в гробнице AGH026, в дополнение к 30 людям, в гробнице AGH032.

В итоге исследователи выяснили, что в гробнице AGH026 30% людей были детьми, начиная с неонатального периода и заканчивая возрастом около 10 лет. Неонатальный период начинается от момента рождения и заканчивается через 28 полных дней после рождения. Многие из оставшихся тел принадлежали женщинам. Также были идентифицированы по меньшей мере три семьи (мать, отец и сын, похороненные рядом друг с другом).

Анализы костей показали, что некоторые из них страдали инфекционными и метаболическими заболеваниями. А бедренная кость одного взрослого человека имела явные признаки ампутации. На других телах также виднелись признаки артроза и других возрастных заболеваний.

[ + – ] Археологи осматривают одну из мумий

Ко всему прочему, благодаря изучению местности, археологи нашли в довольно хорошем состоянии еще несколько саркофагов. Они были сделаны из камня или глины, датируемых от периода Позднего царства (VII-IV гг до н. э.) до римского периода истории Египта (начался в 30-х годах н.э.).

Напомним, что недавно археологи смогли возобновить облик фараона Аменхотепа I. А сделали они это по его мумии. Детально изучив мумию древнего правителя, ученые под слоями бинтов нашли до сих пор неизвестные детали внешности фараона и роскошные украшения, с которыми его похоронили — 30 амулетов и золотой пояс с золотыми бусами.