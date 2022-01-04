Вагітна єгипетська мумія: учені з'ясували, як зберігся плід віком 2 тис. років

Як виявилося, таємниці навколо вагітної мумії існують через незвичайний хімічний процес, внаслідок якого плід був "замаринований" і замкнений у часі.

У ході свого нового дослідження археологи описали незвичайні процеси, які призвели до збереження муміфікованого плоду, виявленого в утробі давньоєгипетської вагітної мумії, пише Ancient Origins.

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У квітні 2021 року група дослідників з Варшавського університету зафіксувала перший випадок вагітності давньоєгипетської мумії. Наразі мумія віком 2000 років виставлена в Національному музеї у Варшаві.

[ + – ] Спочатку археологи вважали, що останки належать Хор-Джехуті, однак у 2016 році учені з'ясували, що мумія насправді належала забальзамованій вагітній жінці.

Спочатку археологи вважали, що останки належать Хор-Джехуті, верховному жерцю давньоєгипетського бога повітря Амона часів Яхмоса I, який жив на початку XVIII династії (1539-1292 р. до н.е.).

Однак, у 2016 році вчені з'ясували, що мумія насправді була вагітною жінкою, яка за життя була на 26-30 тижні вагітності.

Перший випадок м'яких тканин, що збереглися

[ + – ] Вагітна мумія перебувала на 26-30 тижні вагітності

Під час минулого дослідження, проведеного у квітні, археолог Войцех Ейсмонд з Польської академії наук зазначив, що хоча в гробниці Тутанхамона вчені вже знаходили мумії немовлят, це перший випадок, коли вагітна жінка зберегла м'які тканини. Тоді ж доктор Ейсмонд заявив, що потрібний додатковий аналіз.

Тепер учені повернулися до свого проєкту та провели ще одне дослідження муміфікованого плоду. За їхніми словами, таємниці навколо вагітної мумії існують через незвичайний хімічний процес, внаслідок якого плід був "замаринований" і замкнений у часі.

Уся справа в натроні

[ + – ] Для висушування мертвого тіла вагітної жінки бальзамувальники покрили її натроном, природною сполукою солей натрію.

Для висушування мертвого тіла вагітної жінки бальзамувальники покрили її натроном, природним з'єднанням солей натрію, яке широко використовувалося в доісторичні часи в Єгипті, на Близькому Сході та в Греції.

Цей порошок в основному використовувався як харчова сода в кулінарії, медицині та сільському господарстві, а також застосовувався у скловарінні та муміфікації. Натрон діє як натуральний дезінфікувальний та висушувальний засіб і він був основним інгредієнтом, який використовувався в процесі муміфікації у Стародавньому Єгипті.

[ + – ] Черевна порожнина мумії

Спочатку бальзамувальники витягували органи та заповнювали внутрішні порожнини сухим натроном, що призводило до збереження тканин тіла. Потім труп заповнювали сухим нільським брудом, тирсою, лишайником і сухими ганчірками, щоб зробити його більш гнучким.

Коли натрон розподілявся у зв'язку з вагітною, він викликав появу мурашиної кислоти та інших сполук усередині матки жінки, створюючи ідеальні умови для збереження плоду.

Підвищений рівень кислотності

[ + – ] Спочатку бальзамувальники витягували органи та заповнювали внутрішні порожнини сухим натроном, що призводило до збереження тканин тіла

Як відомо, рівень лужності та кислотності (pH) у природі визначає успіх будь-якого органічного росту. РН — показник відносної кількості вільних іонів водню та гідроксилу у воді. Що більше вільних іонів водню, то вище кислотність.

Високий рівень pH у крові називається алкалозом, а низький рівень pH – ацидозом, і обидва ці явища можуть призвести до тяжких ускладнень з боку нирок. У разі муміфікованої вагітної жінки підвищена кислотність сприяла збереженню плоду.

За словами вчених, через кілька хімічних процесів, пов'язаних з розкладанням, рівень pH в організмі жінки перейшов від лужного до більш кислого середовища. У результаті ці кислоти призвели до висихання мінералів, що містяться в крихітних кістках плода, і згодом вони "замаринувалися".

[ + – ] Рентгенівські знімки мумії

У ході іншого дослідження, проведеного в грудні 2021 року, вченим вдалося відновитися вигляд фараона Аменхотепа I за його мумією, причому без розтину саркофагу. Внаслідок цього вчені виявили невідомі досі деталі зовнішності правителя та розкішні ювелірні вироби, з якими його поховали.

А ось в Абу-Гораб, на південь від Каїра, археологи розкопали руїни загубленого третього Сонячного храму, які були виявлені під руїнами іншого святилища, зведеного фараоном Ніусерра. Як заявляють дослідники, це одне з найважливіших відкриттів за останні кілька десятиліть.