Загублений сонячний храм. У Єгипті археологи зробили найважливішу за останні 50 років знахідку (фото)

Як з'ясували дослідники, руїни третього Сонячного храму знайшли під останками іншого святилища, зведеного фараоном Ніусерра.

У процесі нещодавніх археологічних розкопок вчені знайшли залишки будівлі, яка, на їхню думку, є одним із шести Сонячних храмів, зведених фараонами V династії, пише Ancient Origins.

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Відкриття, зроблене в Абу-Гораб, на південь від Каїра і на північ від археологічної пам'ятки Абусир, називають одним із найважливіших за останні кілька десятиліть.

[ + – ] Руїни нещодавно знайденого третього Сонячного храму

Як відомо археологам, кількість Сонячних храмів складає 6 штук, 2 з яких вже знайдені, остання знахідка може виявитися третьою знайденою спорудою.

З того часу, як було відкрито другий Сонячний храм минуло понад 50 років, тому останнє відкриття викликає велике хвилювання та інтерес серед учених. Як вони з'ясували, рештки третього Сонячного храму були під руїнами іншого храму, зведеного фараоном Ніусерра, який правив протягом 25-30 років у 2458-2422 роках до н. е.

"Ми знали, що під кам'яним храмом Ніусерра є щось", — розповів археолог Массиміліано Нуццоло з Польської академії наук у Варшаві.

Призначення Сонячних храмів

[ + – ] Зображення Аментет і Ра в гробниці QV66 цариці Нефертарі Меренмут

Сонячні храми були присвячені могутньому богу сонця Ра, який також очолював еннеаду (дев'ятка головних богів у Стародавньому Єгипті) єгипетського пантеону. Ці святилища призначалися для того, щоб надати фараонові, який їх збудував, статусу бога.

Піраміди, зі свого боку, споруджувалися як місця останнього упокою правителів, які мали воскреснути в потойбіччя вже у вигляді богів.

У першоджерел того періоду згадується 6-7 Сонячних храмів, побудованих фараонами V династії. Правителі, причетні до спорудження святилищ були: Усеркаф, Сахура, Неферіркара Какаї, Неферефра, Ніусерра та Менкаухор. Однак восьмий фараон династії Джедкара Ісесі різко припинив таку практику будови храмів.

[ + – ] Подвійна статуя Ніусерра

До нещодавньої знахідки вчені знайшли залишки лише двох із цих храмів — того, що було збудовано за наказом фараона Усеркафа в Абусірі, та фараона Ніусерра в Абу-Гораб.

Третій Сонячний храм

Як з'ясували археологи під час своїх розкопок, третій Сонячний храм перебував під храмом фараона Ніусерра, який правив за часів Стародавнього царства. Однак, крім цього, дослідники натрапили на більш стару споруду, зроблену із саману. Це відкриття вказує на те, що на цьому місці була ще одна будівля.

Саман — цегла-сирець з глинистого ґрунту з додаванням соломи або інших волокнистих рослинних матеріалів.

Потім вчені знайшли основу вапнякової колони глибиною 61 см, що вказує на те, що початкова споруда була вельми значних розмірів.

Однак, щоб знайти додаткові докази у вигляді безлічі пивних посудин, наповнених брудом, археологам знадобилося ще 50 років. Ці артефакти виявились очевидним доказом того, що це була не частина храму над землею, а зовсім інша і більш давня споруда.

[ + – ] Археологи знайшли безліч пивних судин, наповнених ритуальним брудом.

"Наразі ми маємо багато доказів того, що знайдені нами руїни належать одному з втрачених Сонячних храмів", — заявив Нуццоло.

Пивні посудини, наповнені брудом, стародавні єгиптяни використовували лише у найсвященніших місцях, та його знахідка тут разом з архітектурними елементами підтвердило те що, що археологи знайшли третій Сонячний храм V династії.

Що цікаво, всі Сонячні храми створювалися за тим самим зразком. Біля кожного з них знаходився величезний внутрішній двір із колоною чи обеліском. Так само як і піраміди, святилища мали окремий вхід і вихід, і зводилися на західному березі річки Ніл.