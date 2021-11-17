Затерянный Солнечный храм. В Египте археологи сделали важнейшую за последние 50 лет находку (фото)

Как выяснили исследователи, руины третьего Солнечного храма были найдены под останками другого святилища, возведенного фараоном Ниусерра.

В ходе недавних археологических раскопок ученые обнаружили остатки строения, которое, по их мнению, является одним из 6 Солнечных храмов, возведенных фараонами V династии, пишет Ancient Origins.

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Открытие, сделанное в Абу-Гораб, к югу от Каира и к северу от археологического памятника Абусир, называют одним из самых важных за последние несколько десятилетий.

[ + – ] Руины недавно обнаруженного третьего Солнечного храма

Как известно археологам, количество Солнечных храмов составляет 6 штук, 2 из которых уже найдены, последняя же находка может оказаться третьим обнаруженным строением.

С тех пор, как был открыт второй Солнечный храм прошло более 50 лет, поэтому последнее открытие вызывает большое волнение и интерес среди ученых. Как они выяснили, останки третьего Солнечного храма находились под руинами другого храма, возведенного фараоном Ниусерра, который правил в течение 25-30 лет в 2458-2422 годах до н.э.

"Мы знали, что под каменным храмом Ниусерра что-то есть", — рассказал археолог Массимилиано Нуццоло из Польской академии наук в Варшаве.

Предназначение Солнечных храмов

[ + – ] Изображение Аментет и Ра в гробнице QV66 царицы Нефертари Меренмут

Солнечные храмы были посвящены могущественному богу солнца Ра, который также возглавлял эннеаду (девятка главных богов в Древнем Египте) египетского пантеона. Эти святилища предназначались для того, чтобы придать фараону, который их построил, статус бога.

Пирамиды, в свою очередь, сооружались как места последнего упокоения правителей, которые должны были воскреснуть в загробной жизни уже в обличье богов.

В первоисточниках того периода упоминается 6-7 Солнечных храмов, построенных фараонами V династии. Правители, причастные к сооружению святилищ были: Усеркаф, Сахура, Нефериркара Какаи, Неферефра, Ниусерра и Менкаухор. Однако восьмой фараон династии Джедкара Исеси резко прекратил такую практику строения храмов.

[ + – ] Двойная статуя Ниусерра

До недавней находки ученые обнаружили остатки только двух из этих храмов — того, который был построен по приказу фараона Усеркафа в Абусире, и фараона Ниусерра в Абу-Гораб.

Третий Солнечный храм

Как выяснили археологи в ходе своих раскопок, третий Солнечный храм находился под храмом фараона Ниусерра, который правил во времена Древнего царства. Однако помимо этого, исследователи наткнулись на более старую постройку, сделанную из самана. Это открытие указывает на то, что на этом месте находилось еще одно здание.

Саман — кирпич-сырец из глинистого грунта с добавлением соломы или других волокнистых растительных материалов.

Затем ученые нашли основание известняковой колонны глубиной 61 см, указывающее но то, что первоначальное сооружение было весьма внушительных размеров.

Однако, чтобы найти дополнительные доказательства в виде множества пивных сосудов, наполненных ритуальной грязью, археологам потребовалось еще 50 лет. Эти артефакты оказались явным доказательством того, что это была не часть храма над землей, а совершенно другого и более древнего сооружения.

[ + – ] Археологи нашли множество пивных сосудов, наполненных ритуальной грязью

"На данный момент у нас имеются много доказательств того, что найденные нами руины принадлежат одному из утраченных Солнечных храмов", — заявил Нуццоло.

Пивные сосуды, наполненные грязью, древние египтяне использовали только в самых священных местах, и их обнаружение здесь вместе с архитектурными элементами подтвердило тот факт, что археологи нашли третий Солнечный храм V династии.

Что интересно, все Солнечные храмы создавались по одному и тому же образцу. У каждого из них находился огромный внутренний двор с колонной или обелиском. Точно так же как и пирамиды, святилища имели отдельный вход и выход, и возводились на западном берегу реки Нил.