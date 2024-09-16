В 3200-летней древнеегипетской военной казарме обнаружен меч с именем фараона Рамзеса II (фото)

Предполагается, что военные казармы, были построены потому, что ливийцы становились все более опасной угрозой для Древнего Египта.

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Египетские археологи раскопали руины казармы древнеегипетской армии, которой 3200 лет. В ней были обнаружены многие артефакты, в том числе бронзовый меч с иероглифами, изображающими имя фараона Рамзеса II, пишет Live Science.

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По словам археологов из Министерства туризма и древностей Египта, в древних военных казармах были обнаружены несколько складских помещений для хранения зерна, также печи для приготовления пищи. При этом были найдены остатки керамической посуды и кости коров.

Египетские археологи раскопали руины казармы древнеегипетской армии, которой 3200 лет Фото: Live Science

Хотя коров почитали в Древнем Египте, как символ силы, изобилия и процветания и даже причисляли к божествам, в данном случае, по словам археологов, животных использовали в качестве пищи. Об этом свидетельствует тот факт, что кости животных были обнаружены рядом с печами в специальных местах хранения.

Также ученые нашли несколько видов оружия, в том числе бронзовый меч с нанесенными на нем иероглифами, которые изображают фараона Рамзеса II. Он считается одним из самых могущественных фараонов Древнего Египта и правил страной в период ее наивысшего расцвета, с 1279 по 1213 годы до н. э.

Ученые нашли несколько видов оружия, в том числе бронзовый меч с нанесенными на нем иероглифами, которые изображают фараона Рамсеса II Фото: Live Science

Археологи обнаружили меч в помещении, которое находится недалеко от потенциального мета проникновения врагов. Ученые пришли к выводу, что оружие предназначалось для боя, а не было просто декоративным украшением.

Также археологи обнаружили две известняковые таблички, на которых нанесено имя фараона Рамзеса II.

Археологи обнаружили две известняковые таблички, на которых нанесено имя фараона Рамсеса II Фото: Live Science

Древние египтяне разместили военные казармы вдоль дороги на северо-западе дельты Нила. Такое расположение позволяло войскам противостоять врагам, прибывающим в дельту Нила из западной части пустыни Сахара или со стороны Средиземного моря.

Питер Бранд из Университета Мемфиса в Теннесси, США, который не принимал участие в раскопках, называет обнаружение казарм важным открытием, необходимым для понимания стратегии и особенно логистики египетской армии при фараоне Рамзесе II.

На северо-западе Египта ранее были обнаружены другие военные объекты, построенные при Рамзесе II, но они не так хорошо сохранились, как эта казарма, говорит Бранд.

По словам ученого, найденное оружие показывает не только то, что это был хорошо укрепленный форпост, но и то, что оно могло производиться прямо на месте.

Бранд считает, что бронзовый меч с именем Рамзеса II скорее всего был подарком высокопоставленному офицеру в качестве награды от фараона за военные заслуги.

Энтони Спаллингер из Университета Окленда в Новой Зеландии, который не принимал участия в раскопках, говорит, что такое расположение казармы хорошо соответствует историческим записям. В них указывается, что ливийцы становились все более опасной угрозой для Древнего Египта. Именно такой укрепленный форпост с гарнизоном мог контролировать вход в страну.

Также Фокус писал о том, что ученые во время раскопок в Норвегии обнаружили на территории усадьбы викингов зарытый более 1000 лет назад клад с ценными артефактами.

Как уже писал Фокус, ученые создали реконструкцию лица фараона Рамзеса II, которая показывает, как выглядел правитель Древнего Египта, когда ему было примерно 90 лет.