У 3200-річній давньоєгипетській військовій казармі виявлено меч з ім'ям фараона Рамсеса II (фото)

Передбачається, що військові казарми були побудовані тому, що лівійці ставали дедалі небезпечнішою загрозою для Стародавнього Єгипту.

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Єгипетські археологи розкопали руїни казарми давньоєгипетської армії, якій 3200 років. У ній було виявлено багато артефактів, зокрема бронзовий меч з ієрогліфами, що зображують ім'я фараона Рамсеса II, пише Live Science.

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За словами археологів з Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, у стародавніх військових казармах було виявлено кілька складських приміщень для зберігання зерна, також печі для приготування їжі. При цьому були знайдені залишки керамічного посуду і кістки корів.

Єгипетські археологи розкопали руїни казарми давньоєгипетської армії, якій 3200 років Фото: Live Science

Хоча корів шанували в Стародавньому Єгипті, як символ сили, достатку і процвітання і навіть зараховували до божеств, в даному випадку, за словами археологів, тварин використовували як їжу. Про це свідчить той факт, що кістки тварин було виявлено поруч із печами в спеціальних місцях зберігання.

Також вчені знайшли кілька видів зброї, зокрема бронзовий меч із нанесеними на ньому ієрогліфами, які зображують фараона Рамсеса II. Він вважається одним із наймогутніших фараонів Стародавнього Єгипту і правив країною в період її найвищого розквіту в період із 1279 до 1213 року до н.е.

Вчені знайшли кілька видів зброї, зокрема бронзовий меч із нанесеними на ньому ієрогліфами, які зображують фараона Рамсеса II Фото: Live Science

Археологи виявили меч у приміщенні, яке розташоване недалеко від потенційного мета проникнення ворогів. Вчені дійшли висновку, що меч тому призначався для бою, а не був просто декоративною прикрасою.

Також археологи виявили дві вапнякові таблички, на яких нанесено ім'я фараона Рамсеса II.

Археологи виявили дві вапнякові таблички, на яких нанесено ім'я фараона Рамсеса II Фото: Live Science

Стародавні єгиптяни розмістили військові казарми вздовж дороги на північному заході дельти Нілу. Таке розташування давало змогу військам протистояти ворогам, які прибували в дельту Нілу із західної частини пустелі Сахара або з боку Середземного моря.

Пітер Бранд з Університету Мемфіса в Теннессі, США, який не брав участі в розкопках, називає виявлення казарм важливим відкриттям, необхідним для розуміння стратегії й особливо логістики єгипетської армії за часів фараона Рамсеса II.

На північному заході Єгипту раніше було виявлено інші військові об'єкти, побудовані за часів Рамсеса II, але вони не так добре збереглися, як ця казарма, каже Бранд.

За словами вченого, знайдена зброя показує, що не тільки те, що це був добре укріплений форпост, а й те, що зброю могли виробляти прямо на місці.

Бранд вважає, що бронзовий меч з ім'ям Рамсеса II, найімовірніше, був подарунком високопоставленому офіцеру як нагорода від фараона за військові заслуги.

Ентоні Спаллінгер з Університету Окленда в Новій Зеландії, який не брав участі в розкопках, каже, що це розташування цієї казарми добре відповідає історичним записам. У них вказується, що лівійці ставали дедалі небезпечнішою загрозою для Стародавнього Єгипту. Саме такий укріплений форпост із гарнізоном міг контролювати вхід до країни.

Також Фокус писав про те, що вчені під час розкопок у Норвегії виявили на території садиби вікінгів заритий понад 1000 років тому скарб із цінними артефактами.

Як уже писав Фокус, вчені створили реконструкцію обличчя фараона Рамсеса II, яка показує, який вигляд мав правитель Стародавнього Єгипту, коли йому було приблизно 90 років.