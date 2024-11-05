Посмертная маска Тутанхамона ему не принадлежит: это переписывает историю

Археологи почти уверенны в том, что золотая посмертная маска мальчика-фараона создавалась для другого.

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Посмертная маска Тутанхамона – самая известная египетская реликвия, но ученые пришли к выводу, что возможно, она предназначалась для другого человека, пишет DailyMail.

Команда исследователей из Йоркского университета в Великобритании считает, что отверстия в ушах посмертной маски говорят о том, что она предназначалась для женщины или ребенка. Возможно, посмертная маска Тутанхамона изначально создавалась для его мачехи Нефертити, могила которой так и не была найдена.

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Все могла изменить внезапная смерть 18-летнего Тутанхамона, после которой пришлось переделать чужую посмертную маску под молодого фараона.

"Эта маска не создавалась для взрослого фараона, даже золото на его посмертной маске не соответствует остальным золотым украшениям", — говорит профессор Джоанн Флетчер.

Исторические записи 1922 года обратили внимание исследователей на необычную деталь посмертной маски Тутанхамона – проколотые уши, что не соответствовало древнеегипетской традиции. Несмотря на то, что фараоны носили серьги, такие детали обычно не переносились на посмертные маски. Пирсинг присутствовал только на масках, изготовленных для цариц и детей из высокопоставленных семей.

Флетчер считает, что посмертная маска не была разработана специально для фараона. К такой же мысли пришел и египтолог Николас Ривз, который также считал, что золотая маска была изначально создана для царицы Нефертити.

Известно, что Нефертити вышла замуж за фараона Эхнатона, отца Тутанхамона. Сам же Тутанхамон взошел на престол в возрасте всего 9 лет.

Посмертная маска Тутанхамона была найдена британским археологом Говардом Картером в 1922 году во время раскопок роскошной гробницы фараона в Долине царей на западном берегу Нила.

В Древнем Египте посмертные маски изготавливались для всех людей, но только простолюдинам доставались маски из дерева или глины. Египтяне верили, что такие маски помогают душе умершего вернуться в тело, чтобы предстать перед судом египетского бога Анубиса.

Маска Тутанхамона отличалась широким воротником из полудрагоценных камней, а цветными бусинами была украшена вся поверхность артефакта. Также маске приделали бороду из золота. Но пирсинг в ушах сразу же привлек внимание исследователей.

Знаменитые фараоны, такие как Аменхотеп III и Рамзес II, также имели посмертные маски, но ни в одной из них не были проколоты уши. В это же время, такая деталь присутствовала на посмертных масках древнеегипетских цариц.

Такие детали указывают на то, что захоронение Тутанхамона было поспешным. Предполагается, что молодой фараон страдал от проблем со здоровьем, так как был рожден в инцесте. Фараон Эхнатона взял в жены свою сестру, которая и родила мальчика-фараона.

Фараон Тутанхамон страдал от проблем со здоровьем Фото: BBC

Ученые предполагают, что Тутанхамон страдал от косолапости, волчьей пасти, сколиоза и заболевания костей. Некоторые эксперты подозревают, что мальчика-фараона могли убить, но другие считают, что причиной его смерти стали проблемы со здоровьем.

Также есть и другие свидетельства того, что Тутанхамона хоронили в спешке. На стенах его гробницы остались характерные пятна краски на стене, которые указывают на то, что роспись не успела даже высохнуть, как вход в гробницу был запечатан.

Напомним, ученые назвали новую причину смерти правителя Древнего Египта. Новая теория гласит, что возможной причиной смерти Тутанхамона является езда на колеснице в нетрезвом виде.