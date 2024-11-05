Посмертна маска Тутанхамона йому не належить: це переписує історію

Археологи майже впевнені в тому, що золота посмертна маска хлопчика-фараона створювалася для іншого.

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Посмертна маска Тутанхамона — найвідоміша єгипетська реліквія, але вчені дійшли висновку, що можливо, вона призначалася для іншої людини, пише DailyMail.

Команда дослідників з Йоркського університету у Великій Британії вважає, що отвори у вухах посмертної маски свідчать про те, що вона призначалася для жінки або дитини. Можливо, посмертну маску Тутанхамона спочатку створювали для його мачухи Нефертіті, могила якої так і не була знайдена.

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Усе могла змінити раптова смерть 18-річного Тутанхамона, після якої довелося переробити чужу посмертну маску під молодого фараона.

"Цю маску не створювали для дорослого фараона, навіть золото на його посмертній масці не відповідає решті золотих прикрас", — каже професор Джоанн Флетчер.

Історичні записи 1922 року звернули увагу дослідників на незвичайну деталь посмертної маски Тутанхамона — проколоті вуха, що не відповідало давньоєгипетській традиції. Незважаючи на те, що фараони носили сережки, такі деталі зазвичай не переносилися на посмертні маски. Пірсинг був присутній тільки на масках, виготовлених для цариць і дітей з високопоставлених сімей.

Флетчер вважає, що посмертна маска не була розроблена спеціально для фараона. Такої ж думки дійшов і єгиптолог Ніколас Рівз, який також вважав, що золоту маску було спочатку створено для цариці Нефертіті.

Відомо, що Нефертіті вийшла заміж за фараона Ехнатона, батька Тутанхамона. Сам же Тутанхамон зійшов на престол у віці всього 9 років.

Посмертну маску Тутанхамона знайшов британський археолог Говард Картер 1922 року під час розкопок розкішної гробниці фараона в Долині царів на західному березі Нілу.

У Стародавньому Єгипті посмертні маски виготовляли для всіх людей, але тільки простолюдинам діставалися маски з дерева або глини. Єгиптяни вірили, що такі маски допомагають душі померлого повернутися в тіло, щоб постати перед судом єгипетського бога Анубіса.

Маска Тутанхамона вирізнялася широким коміром із напівдорогоцінного каміння, а кольоровими намистинами була прикрашена вся поверхня артефакту. Також масці приробили бороду із золота. Але пірсинг у вухах одразу ж привернув увагу дослідників.

Знамениті фараони, такі як Аменхотеп III та Рамзес II, також мали посмертні маски, але в жодній з них не було проколото вуха. У цей же час, така деталь була присутня на посмертних масках давньоєгипетських цариць.

Такі деталі вказують на те, що поховання Тутанхамона було поспішним. Припускають, що молодий фараон страждав від проблем зі здоров'ям, оскільки був народжений в інцесті. Фараон Ехнатона взяв за дружину свою сестру, яка і народила хлопчика-фараона.

Фараон Тутанхамон страждав від проблем зі здоров'ям Фото: BBC

Учені припускають, що Тутанхамон страждав від клишоногості, вовчої пащі, сколіозу і захворювання кісток. Деякі експерти підозрюють, що хлопчика-фараона могли вбити, але інші вважають, що причиною його смерті стали проблеми зі здоров'ям.

Також є й інші свідчення того, що Тутанхамона ховали поспіхом. На стінах його гробниці залишилися характерні плями фарби на стіні, які вказують на те, що розпис не встиг навіть висохнути, як вхід до гробниці був запечатаний.

Нагадаємо, вчені назвали нову причину смерті правителя Стародавнього Єгипту. Нова теорія свідчить, що можливою причиною смерті Тутанхамона є їзда на колісниці в нетверезому стані.