Загадка фараона Тутанхамона: ученые назвали новую причину смерти правителя Древнего Египта

Новая теория гласит, что возможной причиной смерти Тутанхамона является езда на колеснице в нетрезвом виде.

Related video

Даже через 3 тысячи лет после смерти одного из самых известных фараонов Древнего Египта, Тутанхамона, ученые продолжают исследовать причины его смерти. Считается, что он умер в возрасте 19 лет. Одно из главных предположений, которое касается причин его смерти, состоит в том, что фараон умер в результате заражения открытой раны. Но учитывая тот факт, что Тутанхамон любил пить вино, он мог погибнуть в результате "ДТП", которое произошло из-за вождения колесницы в нетрезвом виде, говорит новая теория, пишет ScienceFocus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новую теорию о причине смерти фараона Тутанхамона предложила египтолог София Азиз. Она считает, что правитель Древнего Египта погиб в результате крушения колесницы, на которой он ехал после употребления вина. После падения с колесницы у фараона появилась открытая рана и в нее попала инфекция. Таким образом это привело к скоропостижной смерти Тутанхамона. То есть новая теория расширяет предыдущую гипотезу, указывая на то, как именно могла появится смертельная рана.

Погребальная маска фараона Тутанхамона Фото: BBC

С одной стороны, ученые более 10 лет назад пришли к выводу, что Тутанхамон умер в результате заражения раны, но с другой стороны стало известно, что фараону было трудно ходить из-за повреждений стопы. Поэтому он не мог ездить на колеснице. Но Азиз считает, что Тутанхамон мог нормально двигаться.

По словам египтолога, вместе с Тутанхамоном в его гробницу положили те предметы, которые понадобятся ему в загробной жизни. Например, это касается больших запасов вина, а также нескольких колесниц.

"В гробнице Тутанхамона также обнаружили доспехи, а это значит, что правитель Древнего Египта все-таки был скорее фараоном-воином и скорее всего он мог употреблять много вина", — говорит Азиз.

По словам египтолога, во время езды на колеснице могла произойти авария из-за того, что Тутанхамон управлял этим транспортным средством в нетрезвом виде. В результате этой ДТП, правитель Древнего Египта мог повредить ногу и получить открытую рану. То есть фараон мог получить повреждение стопы уже перед смертью и это не было врожденной особенностью.

Некоторые исследования предполагают, что Тутанхамон имел деформированную стопу при жизни, но Азиз считает такая деформация могла произойти во время бальзамирования трупа перед захоронением. Поэтому, согласно новой теории, Тутанхамон все же умер от заражения открытой раны, но она появилась в результате неудачного вождения колесницы.

Колесница из гробницы фараона Тутанхамона Фото: sciencefocus.com

Другие египтологи считают, что теоретически, действительно Тутанхамон мог ездить на колеснице и был очень подвижным молодым человеком и даже если у него и была врожденная деформация стопы, то она не повлияла бы на его передвижение.

Но эксперт по исследованию египетских мумий Зинк Альберт считает, что на самом деле патология стопы у Тутанхамона была всю жизнь, как показывают другие исследования. Таким образом он не мог ни нормально ходить, ни тем более ездить на колеснице. Хотя наличие перелома на ноге эксперт подтверждает, но причину этого перелома установить невозможно.

В то же время Азиз считает, что нужно провести новое исследование, хоть и сильно поврежденной, но сохранившейся ДНК Тутанхамона, а также более тщательное изучение его внутренних органов. Это позволит установить более точно причину смерти фараона, хотя сделать это по прошествии трех тысяч лет очень сложно.

Фокус уже писал о том, что ученые сделали новую реконструкцию лица фараона Тутанхамона.

Также Фокус писал о новых впечатляющих находках археологов, которые они сделали во время очередных раскопок в Египте.