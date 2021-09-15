Помер 70 тисяч років тому. Учені відтворили реальне обличчя неандертальця з пухлиною в голові

Завдяки реконструкції тепер можна побачити всі особливості обличчя доісторичної людини.

Частина черепа молодого неандертальця, якого назвали Крайн була знайдена на дні Північного моря біля узбережжя Нідерландів. Художники-палеоантропологи використовували його, щоб створити реалістичний бюст доісторичної людини. На його обличчі видно опуклість над правою бровою, де розташовувалася пухлина, повідомляє Livescience.

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Крайн — це перший викопний гомінін, який жив в епоху плейстоцену (від 2,6 мільйонів до 11 700 років тому), якого знайшли під водою, і перший зареєстрований неандерталець у Нідерландах. Реконструкцію зовнішнього вигляду неандертальця створили в Державному музеї старожитностей Нідерландів.

[ + – ] Неандерталець на ім'я Крайн. Реконструкція. Фото: Seneca-Guns

Цей неандерталець жив у Догерланді, величезній ділянці суші між Великобританією і континентальною Європою, яка зараз перебуває під Північним морем. За словами палеоантропологів, неандерталець був м'ясоїдним, хоча в його раціоні не було морепродуктів. А пошкодження над бровою Крайна вказує на те, що в нього була пухлина, відома як інтрадиплоїчна епідермоїдна кіста.

За словами вчених така пухлина була вперше виявлена у неандертальців. Ця кіста — це доброякісна пухлина, яка повільно росте, поки вона маленька, як у Крайна. Її прояв пов'язаний з безліччю симптомів — головними болями, судомами, проблемами із зором. Але вчені кажуть, що можливо у неандертальця їх і не було.

[ + – ] Частина черепа неандертальця. Фото: Seneca-Guns

Незважаючи на такий діагноз, нідерландські вчені показали неандертальця досить щасливим. Вони зробили реконструкцію його обличчя ґрунтуючись не тільки на знайденому зразку черепа, але й на інших черепах неандертальців. Також за основу були взяті дані інших досліджень, в яких описувалися колір очей, волосся і шкіри древніх предків людини.

Крайн жив на території, де мешкали мамонти, леви, шерстисті носороги й інші тварини, але тут було дуже холодно, а це означає, що в Крайна, ймовірно, було важке життя, кажуть вчені.

Крім решток неандертальця, вчені знайшли кілька артефактів середнього палеоліту, зокрема невеликі ручні сокири і загострені камені.