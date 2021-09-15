Умер 70 тысяч лет назад. Ученые воссоздали реальное лицо неандертальца с опухолью в голове

Благодаря реконструкции теперь можно увидеть все особенности лица доисторического человека.

Часть черепа молодого неандертальца, которого назвали Крайн была обнаружена на дне Северного моря у побережья Нидерландов. Художники-палеоантропологи использовали его, чтобы создать реалистичный бюст доисторического человека. На его лице видна выпуклость над правой бровью, где располагалась опухоль, сообщает Livescience

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Крайн – это первый ископаемый гоминин, который жил в эпоху плейстоцена (от 2,6 миллиона до 11700 лет назад), которого обнаружили под водой, и первый зарегистрированный неандерталец в Нидерландах. Реконструкцию внешнего вида неандертальца создали в Государственном музее древностей Нидерландов.

[ + – ] Неандерталец по имени Крайн. Реконструкция. Фото: Live Science

Этот неандерталец жил в Доггерленде, огромном участке суши между Великобританией и континентальной Европой, который сейчас находится под Северным морем. По словам палеоантропологов, неандерталец был плотоядным, хотя в его рационе не было морепродуктов. А повреждение над бровью Крайна указывает на то, что у него была опухоль, известная как интрадиплоическая эпидермоидная киста.

По словам ученым такая опухоль была впервые обнаружена у неандертальцев. Эта киста – это медленно растущее доброкачественное образование, пока оно маленькое, как у Крайна. Ее проявление связано с множеством симптомов – головными болями, судорогами, проблемами со зрением. Но ученые говорят, что возможно у неандертальца их и не было.

[ + – ] Часть черепа неандертальца. Фото: Live Science

Несмотря на такой диагноз, нидерландские ученые показали неандертальца достаточно счастливым. Они сделали реконструкцию его лица основываясь не только на найденном образце черепа, но и на других черепах неандертальцев. Также за основу были взяты данные других исследований, в которых описывались цвет глаз, волос и кожи древних предков человека.

Крайн жил на территории, где обитали мамонты, львы, шерстистые носороги и другие животные, но здесь было очень холодно, а это означает, что у Крайна, вероятно, была трудная жизнь, говорят ученые.

Помимо останков неандертальца, ученые обнаружили несколько артефактов среднего палеолита, в том числе небольшие ручные топоры и заостренные камни.