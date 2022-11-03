Отримав сокирою по обличчю: відтворено обличчя жертви однієї з найжорстокіших битв у Європі (фото)

Середньовічний воїн, обличчя якого пошкоджене, повернувся до життя завдяки реконструкції через 660 років після своєї жахливої смерті.

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Експерти реконструювали обличчя воїна після того, як його череп витягли з братської могили неподалік міста Вісбю на шведському острові Готланд. Саме біля стін цього міста в 1361 відбулася одна з найжорстокіших битв у середньовічній Європі, пише Daily Mail.

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У 1361 році данські війська чисельністю близько 2500 осіб, багато з яких були досвідченими найманцями, влаштували справжню різанину на острові Готланд. Під час битви, яка згодом стала відома як Битва при Вісбю, данські воїни вступили в бій із 2000 погано озброєних селян, принаймні третина з яких були неповнолітніми або літніми людьми, як показали розкопки. Внаслідок битви захисники острова Готланд втратили приблизно 1800 людей убитими. На ті часи це були жахливі цифри.

[ + – ] Біля стін міста Вісбю у 1361 році сталася справжня різанина Фото: Daily Mail

Серед загиблих був і воїн, який отримав удар сокирою по обличчю, внаслідок чого його рот розрізаний, також він отримав удари під лівим оком і по лівій вилиці, але вони були нанесені держаковою зброєю.

[ + – ] Експерти реконструювали обличчя воїна після того, як його череп витягли з братської могили неподалік міста Вісбю на шведському острові Готланд Фото: Daily Mail

Череп цього воїна витягли з братської могили, і він знаходиться у Шведському історичному музеї у Стокгольмі. Співробітники музею погодилися надати череп загиблого для реконструкції його обличчя експерту з графіки із Бразилії Сісеро Мораісу. Використовуючи графічні програми, він зміг відтворити лице загиблого воїна.

[ + – ] Череп цього воїна витягли з братської могили, і він знаходиться у Шведському історичному музеї у Стокгольмі. Співробітники музею погодилися надати череп загиблого для реконструкції його лиця експерту з графіки із Бразилії Цицеро Мораесу Фото: Daily Mail

"Під час реконструкції я використав комп'ютерну томографію цього черепа, а також томографію черепа іншої людини. Потім я створив обличчя, найімовірніше максимально схоже на те, яке було у цього стародавнього воїна. Я зробив різні варіанти облич, як з розплющеними очима, так і із заплющеними. Найголовніше, що мені вдалося максимально докладно показати рівень завданих цій людині каліцтв", — каже Мораіс.

[ + – ] Найголовніше, що мені вдалося максимально докладно показати рівень завданих цій людині каліцтв, — каже Мораіс Фото: Daily Mail

За словами автора реконструкції, сам череп не може надати повних даних про те, якою формою були рот, очі чи ніс. Тому тут використовувалися усереднені статистичні дані.

[ + – ] За словами автора реконструкції, сам череп не може надати повних даних про те, якою формою були рот, очі чи ніс. Тому тут використовувалися усереднені статистичні дані Фото: Daily Mail

"У будь-якому випадку вийшов максимально наближений до реальності варіант обличчя. Найімовірніше, саме так цей воїн і виглядав у момент своєї смерті. Хоча не зрозуміло, чи помер він саме від удару сокири, чи все ж таки це сталося пізніше. Це важко зрозуміти тільки за черепом", — каже Мораіс.

[ + – ] У будь-якому випадку вийшов максимально наближений до реальності варіант лиця, – каже Мораіс Фото: Daily Mail

За словами бразильського експерта, таку травму практично неможливо було вилікувати наприкінці 14 століття. Тому, найімовірніше, саме удар сокирою був смертельним, хоча були й інші пошкодження на обличчі вбитого.

[ + – ] За словами бразильського експерта, таку травму практично неможливо було вилікувати наприкінці 14 століття. Тому, найімовірніше, саме удар сокирою був смертельним Фото: Daily Mail

Щодо самої битви, то після Битви при Вісбю, жителі острова здалися данським військам, щоб уникнути подальшого розграбування міста та більшого кровопролиття. Король Данії Вальдемар IV отримав великий грошовий викуп від острова і оголосив Готланд частиною своїх великих володінь.

До 1645 островом володіла Данія. Але в результаті дансько-шведської війни, яка була частиною більшого європейського конфлікту — Тридцятирічної війни, Готланд відійшов до Швеції. Перші археологічні розкопки поряд із містом Вісбю проведені лише у 1905 році.

Фокус вже писав про те, що вчені відтворили обличчя "вампіра", який жив у США у 18 столітті. Цим "вампіром" виявився місцевий фермер, який помер від туберкульозу, але хтось із місцевих жителів вирішив перестрахуватися та змінив становище трупа в могилі таким чином, щоб він не зміг повстати з мертвих.