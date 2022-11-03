Получил топором по лицу: воссоздано лицо жертвы одного из самых жестоких сражений в Европе (фото)

Средневековый воин, чье лицо было повреждено, вернулся к жизни благодаря реконструкции спустя 660 лет после своей ужасной смерти.

Related video

Эксперты реконструировали лицо воина после того, как его череп был извлечен из братской могилы недалеко от города Висбю на шведском острове Готланд. Именно у стен этого города в 1361 году произошло одно из самых жестоких сражений в средневековой Европе, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 1361 году датские войска численностью около 2500 человек, многие из которых были опытными наемниками, устроили настоящую резню на острове Готланд. В ходе битвы, которая впоследствии стала известна как Битва при Висбю, датские воины вступили в сражение с 2000 плохо вооруженных крестьян, по крайней мере треть из которых были несовершеннолетними или пожилыми людьми, как показали раскопки. В результате битвы защитники острова Готланд потеряли примерно 1800 человек убитыми. По тем временам это были просто ужасающие цифры.

[ + – ] У стен города Висбю в 1361 году произошла настоящая резня Фото: Daily Mail

Среди погибших был и воин, который получил удар топором по лицу, в результате чего его рот был разрезан, также он получил удары под левым глазом и по левой скуле, но они были нанесены древковым оружием.

[ + – ] Эксперты реконструировали лицо воина после того, как его череп был извлечен из братской могилы недалеко от города Висбю на шведском острове Готланд Фото: Daily Mail

Череп этого воина извлекли из братской могилы, и он находится в Шведским историческим музеем в Стокгольме. Сотрудники музея согласились предоставить череп погибшего для реконструкции его лица эксперту по графике из Бразилии Цицеро Мораесу. Используя графические программы, он смог воссоздать лицо погибшего воина.

[ + – ] Череп этого воина извлекли из братской могилы, и он находится в Шведским историческим музеем в Стокгольме. Сотрудники музея согласились предоставить череп погибшего для реконструкции его лица эксперту по графике из Бразилии Цицеро Мораесу Фото: Daily Mail

"Во время реконструкции я использовал компьютерную томографию этого черепа, а также томографию черепа другого человека. Затем я создал лицо, которое скорее всего максимально похоже на то, которое было у этого древнего воина. Я сделал разные варианты лиц, как с отрытыми глазами, так и с закрытыми. Самое главное, что мне удалось максимально подробно показать уровень нанесенных этому человеку увечий", — говорит Мораес.

[ + – ] Самое главное, что мне удалось максимально подробно показать уровень нанесенных этому человеку увечий, — говорит Мораес Фото: Daily Mail

По словам автора реконструкции, сам череп не может предоставить полные данные о том, какой формы были рот, глаза или нос. Поэтому здесь использовались усредненные статистические данные.

[ + – ] По словам автора реконструкции, сам череп не может предоставить полные данные о том, какой формы были рот, глаза или нос. Поэтому здесь использовались усредненные статистические данные Фото: Daily Mail

"В любом случае получился максимально приближенный к реальности вариант лица. Скорее всего, именно так этот воин и выглядел в момент своей смерти. Хотя не понятно, умер ли он именно от удара топора или все же это случилось позже. Это трудно понять только по черепу", — говорит Мораес.

[ + – ] В любом случае получился максимально приближенный к реальности вариант лица, - говорит Мораес Фото: Daily Mail

По словам бразильского эксперта, такую травму практически нереально было вылечить в конце 14 века. Поэтому, скорее всего именно удар топором был смертельным, хотя были и другие повреждения на лице убитого.

[ + – ] о словам бразильского эксперта, такую травму практически нереально было вылечить в конце 14 века. Поэтому, скорее всего именно удар топором был смертельным Фото: Daily Mail

Что касается самого сражения, то после Битвы при Висбю, жители острова сдались датским войскам, чтобы избежать дальнейшего разграбления города и большего кровопролития. Король Дании Вальдемар IV получил большой денежный выкуп от жителей острова и объявил Готланд частью своих обширных владений.

До 1645 года этим островом владела Дания. Но в результате датско-шведской войны, которая была часть более обширного европейского конфликта – Тридцатилетней войны, Готланд отошел к Швеции. Первые археологические раскопки рядом с городом Висбю были проведены только в 1905 году.

Фокус уже писал о том, что ученые воссоздали лицо "вампира", жившего в США в 18 веке. Этим "вампиром" оказался местный фермер, который умер от туберкулеза, но кто-то из местных жителей решил перестраховаться и изменил положение трупа в могиле таким образом, чтобы он не смог восстать из мертвых.