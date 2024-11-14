З багатої сім'ї: вчені реконструювали обличчя "золотого хлопчика" зі Стародавнього Єгипту (фото)

Експерти кажуть, що давньоєгипетський підліток помер майже 2 тис. років тому і його поховали з 49 амулетами та золотою маскою на обличчі

Експерт відтворив обличчя "золотого хлопчика" — давньоєгипетської мумії, похованої з надзвичайною розкішшю, пише DailyMail.

Мумія була знайдена у Верхньому Єгипті, на ній була золота маска, а також 49 амулетів, розкладених навколо тіла. Попри те, що особу покійного так і не вдалося встановити, експерти вперше за 2 тис. років змогли показати справжнє обличчя "золотого хлопчика".

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Використовуючи дані попереднього дослідження, вчені змогли реконструювати череп мумії. Потім провідний автор дослідження Цицеро Мораес зміг відтворити обличчя підлітка, який жив у Стародавньому Єгипті.

Такий вигляд мав давньоєгипетський "золотий хлопчик" Фото: Cicero Moraes

"Маючи череп, ми змогли відтворити такі структури, як ніс і обриси м'яких тканин на обличчі. Також я використовував техніку анатомічної деформації. Це передбачає підгін голови віртуального донора відповідно до черепа мумії, поки обличчя донора не стало сумісним із тим, яке належало "золотому хлопчику", — пояснює Мораес.

За його словами, на реконструкції в підсумку видно "приємного вигляду молоду людину з невинним поглядом".

Під час реконструкції було створено два варіанти обличчя "золотого хлопчика". Перша більш об'єктивна: обличчя відображається із заплющеними очима і в сірих відтінках, щоб не робити помилкових суджень про колір шкіри або очей.

Мумія "золотого хлопчика" Фото: Cicero Moraes

Другий знімок кольоровий, з відкритими очима, що надає середземноморської зовнішності.

Попередні дослідження показали, що "золотому хлопчику" було приблизно 14-15 років, коли він помер. Не було знайдено жодних доказів того, що він помер внаслідок хвороби або травми, тому причину смерті так і не вдалося визначити.

Хлопчика поховали на цвинтарі періоду Птолемеїв, який тривав з 305 р. до н. е. до 30 р. до н. е. Амулети на тілі хлопчика переслідували найрізноманітніші завдання. Наприклад, амулет у роті мав гарантувати, що хлопчик зможе говорити в потойбічному світі, інші мали його воскресити та прикликати на захист богиню Ізіду.

30 амулетів були виготовлені із золота, а решта — із кварцу, інших напівдорогоцінних каменів або обпаленої глини. Майже всі внутрішні органи, крім серця і мозку, були видалені і замінені "дорогими бальзамувальними матеріалами, смолою і лляними мішечками".

"Золотий хлопчик" був похований у двох дерев'яних саркофагах.

Нагадаємо, таємнича "Позолочена леді" зі Стародавнього Єгипту вперше показала своє обличчя. Вчені зробили реконструкцію обличчя відомої мумії віком 1500 років.