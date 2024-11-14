Из богатой семьи: ученые реконструировали лицо "золотого мальчика" из Древнего Египта (фото)

Эксперты говорят, что древнеегипетский подросток умер почти 2 тыс. лет назад и был похоронен с 49 амулетами и золотой маской на лице

Эксперт воссоздал лицо "золотого мальчика" – древнеегипетской мумии, похороненной с необычайной роскошью, пишет DailyMail.

Мумия была найдена в Верхнем Египте, на ней была золота маска, а также 49 амулетов, разложенных вокруг тела. Несмотря на то, что личность покойного так и не удалось установить, эксперты в первые за 2 тыс. лет смогли показать настоящее лицо "золотого мальчика".

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Используя данные предыдущего исследования, ученые смогли реконструировать череп мумии. Затем ведущий автор исследования Цицеро Мораес смог воссоздать лицо подростка, жившего в Древнем Египте.

Так выглядел древнеегипетский "золотой мальчик" Фото: Cicero Moraes

"Имея череп, мы смогли воссоздать такие структуры, как нос и очертания мягких тканей на лице. Также я использовал технику анатомической деформации. Это подразумевает подгон головы виртуального донора в соответствии с черепом мумии, пока лицо донора не стало совместимым с тем, которое принадлежало "золотому мальчику", — объясняет Мораес.

По его словам, на реконструкции в итоге, виден "приятного вида молодой человек с невинным взглядом".

В ходе реконструкции были созданы две варианта лица "золотого мальчика". Первая более объективная: лицо отображается с закрытыми глазами и в серых оттенках, чтобы не делать ошибочных суждений о цвете кожи или глаз.

Мумия "золотого мальчика" Фото: Cicero Moraes

Второй снимок цветной, с открытыми глазами, что придает средиземноморскую внешность.

Предыдущие исследования показали, что "золотому мальчику" было примерно 14-15 лет, когда он умер. Не было найдено никаких доказательств того, что он умер в результате болезни или травмы, поэтому причину смерти так и не удалось определить.

Мальчика похоронили на кладбище периода Птолемеев, который длился с 305 г. до н. э. по 30 г. до н. э. Амулеты на теле мальчика преследовали самые разные задачи. К примеру, амулет во рту должен был гарантировать, что мальчик сможет говорить в загробном мире, другие должны были его воскресить и призвать на защиту богиню Изиду.

30 амулетов были изготовлены из золота, а остальные из кварца, других полудрагоценных камней или обожженной глины. Почти все внутренние органы, кроме сердца и мозга, были удалены и заменены "дорогими бальзамирующими материалами, смолой и льняными мешочками".

"Золотой мальчик" был похоронен в двух деревянных саркофагах.

Напомним, таинственная "Позолоченная леди" из Древнего Египта впервые показала свое лицо. Ученые сделали реконструкцию лица известной мумии возрастом 1500 лет.