Жертва сифилиса. Создана реконструкция облика женщины, жившей 500 лет назад (фото)

Новая реконструкция показывает, как сильно страдала от страшной болезни жительница Исландии в 16 веке.

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Известный эксперт по графике из Бразилии, Цицеро Мораес, который является специалистом по воссозданию лиц давно умерших людей, представил свою новую работу. Теперь Мораес воссоздал лицо женщины, которая 500 лет назад жила в Исландии и страдала от третичного сифилиса, пишет Live Science.

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Когда Цицеро Мораес увидел череп женщины, которая жила в 16 веке в Исландии, он сразу понял, то он станет объектом следующей реконструкции. Когда скелет женщины извлекли около 10 лет назад на кладбище одного из монастырей Исландии, то предварительное исследование показало, что ей было от 25 до 30 лет. Кем она была при жизни до сих пор неизвестно, но у нее был точно остеоартрит и гипоплазия зубной эмали, дефекты зубов, причиной которых является недоедание в детстве.

[ + – ] Когда Цицеро Мораем увидел череп женщины, которая жила в 16 веке в Исландии, он сразу понял, то он станет объектом следующей реконструкции Фото: Live Science

Также ученые пришли к выводу, что повреждения черепа указывают на то, что женщина болела сифилисом, причем последней его стадией. Эти повреждения были настолько серьезными, что ученые решили, что это действительно признак третичного сифилиса, который часто приводит к смерти. Эта болезнь, которая передается половым путем, на поздней стадии, если ее не лечить приводит к появлению ужасных язв на лице, которые могут оставить свои следы и на черепе.

[ + – ] Ученые пришли к выводу, что повреждения черепа указывают на то, что женщина болела сифилисом, причем последней его стадией. Эти повреждения были настолько серьезными, что ученые решили, что это действительно признак третичного сифилиса, который часто приводит к смерти Фото: Live Science

"Мне удалось очень эффектно показать, как выглядел третичный сифилис на лице этой женщины. Повреждения были настолько сильными, что раны достигли даже черепа и я попытался показать, как изменилось это лицо в результате болезни", — говорит Мораес.

Хотя нижняя челюсть на черепе и отсутствовала, Мораес использовал другие типичные останки для создания максимально правдоподобной реконструкции. Для этого он изучил черепа женщин европейского происхождения, которые умерли примерно в том же возрасте.

"До сих пор не ясно от чего умерла эта женщина, у нее было столько болезней, но я думаю, что сифилис мог стать причиной, а если и нет, то уж точно он причинил ей много боли и страданий", — говорит Мораес.

[ + – ] До сих пор не ясно от чего умерла эта женщина, у нее было столько болезней, но я думаю, что сифилис мог стать причиной, а если и нет, то уж точно он причинил ей много болит и страданий, — говорит Мораес. Фото: Live Science

Сейчас сифилис, особенно на ранней стадии можно вылечить с помощью антибиотиков, но в 16 веке жители Европы часто полагались на лекарственные травы и кожные мази, содержащие ртуть, для облегчения течения болезни.

По словам Мораеса, учитывая характер повреждений на черепе, он воссоздал их в виде тянущейся от лба вдоль щеки одной большой раны, а также показал большую открытую язву на ее лбу.

"Я не знаю, какой цвет волос был у этой женщины, но мы решили сделать ее блондинкой, чтобы все выглядело еще более реалистично. Это яркий пример того, что будет если сифилис не лечить должным образом. Я думаю, что сейчас до такого состояния вряд ли можно дойти, учитывая имеющиеся лекарства. Но если я говорю, что это маловероятно, то это не значит, что невозможно", — говорит Мораес.

Фокус уже писал о реконструкции лица мужчины, который погиб во время жесточайшего сражения в 14 веке. Особенностью его лица является то, что перед смертью он получил удар топором, что привело к рассечению нижней части лица.

Также Фокус писал о реконструкции облика мужчины, который жил в США в 18 веке и которого местные жители считали вампиром.

Еще одна реконструкция, о которой писал Фокус, касается трех разных людей, живших в 13 веке в Шотландии.