В Исландии извергается вулкан: в земле образовалась трещина в несколько километров (видео)

Вулкан "спал" в течение 800 лет, но в 2021-м "проснулся", и это извержение стало уже шестым за 2024 год.

В Исландии в десятый раз за последние три года началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес неподалеку от исландской столицы Рейкьявик. Об этом сообщает Reuters.

Исландия расположена на линии разлома между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, что делает ее сейсмической точкой с гейзерами. На этот раз магма пробилась сквозь земную кору и образовала огромную трещину в земле, длина которой сейчас оценивается примерно в 3 км, сообщила метеорологическая служба Исландии.

Ранее власти предупреждали о вулканической активности, поскольку магма накапливалась под полуостровом Рейкьянес, примерно в 30 км к юго-западу от Рейкьявика, где последнее извержение завершилось только 6 сентября. Однако заметного усиления сейсмической активности не было.

Несмотря на это жители 50 домов, которые постоянно вынуждены покидать свои дома из-за вулкана, снова были эвакуированы.

Сообщается, что вулкан "спал" в течение 800 лет, но в 2021-м "проснулся" и это извержение стало уже шестым за 2024 год.

Напомним, что спутниковые данные указывают на то, что вулкан в Танзании, который выбрасывает чрезвычайно жидкую лаву, приближается к извержению.