За шаг до катастрофы. "Гора Бога" рекордно вздулась и готова разразиться адским пламенем (видео)

Спутниковые данные указывают на то, что вулкан в Танзании, выбрасывающий чрезвычайно жидкую лаву, приближается к извержению.

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Ол-Доиньо-Ленгаи (Ol Doinyo Lengai), также известный как "гора Бога" — действующий вулкан, извергающий самую жидкую лаву на Земле. Новые спутниковые данные указывают на то, что земля вокруг этого вулкана в Танзании вздувается и ученые опасаются, что это движение может быть предвестником катастрофы, пишет Live Science.

Данные указывают на то, что резервуар магмы, расположенный на глубине около 2,3 километра под кратером, начал разбухать. Первые свидетельства были зафиксированы еще в марте 2022 года. Ученые наблюдали, как этот быстрый подъем продолжался с постоянной скоростью до конца 2022 года. После этого наступила фаза более медленного подъема, которая продолжалась до августа 2023 года.

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По словам докторанта Лаборатории геодезии и тектонофизики Вирджинского технологического университета и ведущего автора исследования Нтамбила Дауда, эти периоды быстрого подъема земной коры могут быть признаками надвигающегося извержения.

Отметим, что последние записи об извержении Ол-Доиньо-Ленгаи датированы 1880-ми годами. С тех пор ученые периодически фиксируют активность вулкана, но не в таком количестве. Теперь команда полагает, что результаты их исследования могут помочь властям Танзании лучше понять, что именно происходит с вулканом.

Ол-Доиньо-Ленгаи на языке масаи переводится как "гора Бога". Известно, что он является единственным вулканом на всей планете извергающим карбонатитовую лаву — чрезвычайно тонкую и насыщенную щелочными элементами, такими как кальций и натрий. Именно поэтому потоки лавы приобретают белый оттенок, когда высыхают. По словам ученых, это происходит из-за того, что кальций и углекислый газ в лаве соединяются, образуя кальцит и другие карбонатные минералы, быстро разрушающиеся при наличии воды и высокой влажности.

В новом исследовании ученые использовали спутниковые данные, что позволило им измерить деформации земли вокруг вулканов. Отметим, что в 2016 году ученые из Вирджинского технологического университета установили спутниковые датчики на склонах вулкана, что позволяет отслеживать периодические подъемы и опускания земной коры. Кроме того, был установлен сейсмометр для обнаружения землетрясений.

Результаты нового исследования показывают, что последние 10 лет "гора Бога" неумолимо тонет, однако недавний подъем земной коры мог оказать влияние на общую тенденцию. В ходе нового исследования Дауд с коллегами использовали компьютерные модели на основе вулканических сигналов, извлеченных из спутников. Модели выявили четкие различия между моделями подъема в 2022 и 2023 годах, причем в первом случае наблюдались гораздо более высокие скорости деформации земли, чем во втором.

В результате ученые пришли к выводу, что такая активность может указывать на то, что вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи готовится к извержению. Подъем магмы столь близко к поверхности предполагает, что "гора Бога" может извергнуться уже в ближайшее время.

Извержение поставит под угрозу людей, живущих вокруг вулкана, а также туризм и воздушное пространство в этом районе.

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