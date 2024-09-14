За крок до катастрофи. "Гора Бога" рекордно роздулася і готова вибухнути пекельним полум'ям (відео)

Супутникові дані вказують на те, що вулкан у Танзанії, який викидає надзвичайно рідку лаву, наближається до виверження.

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Ол-Дойньо-Ленгаї (Ol Doinyo Lengai), також відомий як "гора Бога" — чинний вулкан, що вивергає найрідкіснішу лаву на Землі. Нові супутникові дані вказують на те, що земля навколо цього вулкана в Танзанії роздувається і вчені побоюються, що цей рух може бути передвісником катастрофи, пише Live Science.

Дані вказують на те, що резервуар магми, розташований на глибині близько 2,3 кілометра під кратером, почав розбухати. Перші свідчення були зафіксовані ще в березні 2022 року. Вчені спостерігали, як цей швидкий підйом тривав із постійною швидкістю до кінця 2022 року. Після цього настала фаза повільнішого підйому, яка тривала до серпня 2023 року.

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За словами докторанта Лабораторії геодезії та тектонофізики Вірджинського технологічного університету і провідного автора дослідження Нтамбіла Дауда, ці періоди швидкого підйому земної кори можуть бути ознаками виверження, що насувається.

Зазначимо, що останні записи про виверження Ол-Дойньо-Ленгаї датовані 1880-ми роками. Відтоді вчені періодично фіксують активність вулкана, але не в такій кількості. Тепер команда вважає, що результати їхнього дослідження можуть допомогти владі Танзанії краще зрозуміти, що саме відбувається з вулканом.

Ол-Дойньо-Ленгаї мовою масаї перекладається як "гора Бога". Відомо, що він є єдиним вулканом на всій планеті, який вивергає карбонатитову лаву — надзвичайно тонку і насичену лужними елементами, такими як кальцій і натрій. Саме тому потоки лави набувають білого відтінку, коли висихають. За словами вчених, це відбувається через те, що кальцій і вуглекислий газ у лаві з'єднуються, утворюючи кальцит та інші карбонатні мінерали, які швидко руйнуються за наявності води та високої вологості.

У новому дослідженні вчені використовували супутникові дані, що дало їм змогу виміряти деформації землі навколо вулканів. Зазначимо, що у 2016 році вчені з Вірджинського технологічного університету встановили супутникові датчики на схилах вулкана, що дає змогу відстежувати періодичні підйоми й опускання земної кори. Крім того, було встановлено сейсмометр для виявлення землетрусів.

Результати нового дослідження показують, що останні 10 років "гора Бога" невблаганно тоне, проте нещодавній підйом земної кори міг вплинути на загальну тенденцію. Під час нового дослідження Дауд із колегами використовували комп'ютерні моделі на основі вулканічних сигналів, витягнутих із супутників. Моделі виявили чіткі відмінності між моделями підйому у 2022 і 2023 роках, причому в першому випадку спостерігалися набагато вищі швидкості деформації землі, ніж у другому.

У результаті вчені дійшли висновку, що така активність може вказувати на те, що вулкан Ол-Дойньо-Ленгаї готується до виверження. Підйом магми настільки близько до поверхні передбачає, що "гора Бога" може вивергнутися вже найближчим часом.

Виверження поставить під загрозу людей, які живуть навколо вулкана, а також туризм і повітряний простір у цьому районі.

Раніше Фокус писав про воду смерті біля Гори Бога: химерне озеро в Танзанії, що перетворює тварин на "камінь".