Вода смерті біля Гори Бога. Химерне озеро в Танзанії, що перетворює тварин на "камінь" (фото)

Дослідники зазначають, що озеро Натрон наразі є однією з найбільш смертоносних водойм у світі — дотик до нього буквально вбиває тварин.

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На півночі Танзанії розташувався унікальний у своєму роді активний стратовулкан Ол-Доїньйо-Ленгаї, що вивергає натрокарбонатити, який місцеві також називають Горою Бога. Однак він не є єдиною місцевою визначною пам'яткою — неподалік від Гори Бога також розташувалося найсмертоносніше озеро у світі, що називається Натрон, пише Daily Mail.

Відомо, що дотик до цієї водойми перетворює тварин на камінь — мабуть, подібна заява могла б прозвучати як міф із грецької міфології, але реальність така, що озеро Натрон насправді небезпечне для тварин.

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Зазначимо, що саме ця водойма є ключовим місцем спарювання фламінго, для яких води Натрона не такі небезпечні. Однак інші тварини ризикують замерзнути в його солі, якщо ризикнуть наблизитися до берегів водойми. Підкріплює репутацію Натрона і незвичний колір місцевої води, яка має криваво-червоний відтінок. Такого забарвлення воді надають бактерії, які є одними з небагатьох організмів, що змогли прижитися в смертоносних водах озера.

Тварини ризикують назавжди замерзнути в його солі, якщо наважаться наблизитися до його берегів. Фото: Sergey Uryadnkov/Shutterstock

Середня температура води в озері Натрон становить близько 26 °C, проте небезпечним його роблять смертельні концентрації солі та лугу. За словами еколога Девіда Гарпера з Університету Лестера, тварини, які потрапляють у води озера, вкрай швидко розкладаються, а ті, що потрапляють на його край, швидко вкриваються сіллю, яка, ніби кокон, огортає їхні тіла назавжди.

Однією з причин, чому води Натрона стали настільки смертоносними, є той факт, що воно розташоване надто близько до вулкана Ол-Доїньйо-Ленгаї, який залишається активним і вивергає натрокарбонатити. Через канали струмків, які прорізають вулкан, вони потрапляють в озеро і лише посилюють його лужність.

Тільки фламінго, які харчуються ціанобактеріями, злітаються сюди для парування Фото: Danita Delimont/Shutterstock

У результаті вжитися тут можуть лише бактерії і фламінго, які злітаються до озера для спарювання і харчуються ціанобактеріями, багатими на поживні речовини. Але навіть фламінго в деяких випадках можуть стати жертвами Натрона, якщо опиняться в кайданах соляної кірки біля берегів озера.

Фотограф Нік Брандт одного разу випустив книжку, присвячену озеру Натрон, " По розореній землі", у ній він згадував, що на березі озера зустрічав безліч мертвих істот, від усіляких птахів до кажанів.

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