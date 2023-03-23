Вода смерти у Горы Бога. Причудливое озеро в Танзании, превращает животных в "камень" (фото)

Исследователи отмечают, что озеро Натрон в данный момент является одним из самых смертоносных водоемов в мире — прикосновение к нему буквально убивает животных.

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На севере Танзании расположился уникальный в своем роде действующий стратовулкан Ол-Доиньо-Ленгаи, извергающий натрокарбонатиты, который местные также называют Горой Бога. Однако он не является единственной местной достопримечательностью — недалек от Горы Бога также расположилось самое смертоносное озеро в мире, называемое Натрон, пишет Daily Mail.

Известно, что прикосновение к этому водоему превращает животных в камень — пожалуй, подобное заявление могло бы прозвучать как миф из греческой мифологии, но реальность такова, что озеро Натрон в действительности опасно для животных.

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Отметим, что именно данный водоем является ключевым местом спаривания фламинго, для которых воды Натрона не так опасны. Однако другие животные рискуют замерзнуть в его соли, если рискнут приблизиться к берегам водоема. Подкрепляет репутацию Натрона и необычный цвет местной воды, которая имеет кроваво-красный оттенок. Такой окрас воде придают бактерии, которые являются одними из немногих организмов, которым удалось прижиться в смертоносных водах озера.

Животные рискуют навсегда замерзнуть в его соли, если посмеют приблизиться к его берегам Фото: Sergey Uryadnkov/Shutterstock

Средняя температура воды в озере Натрона составляет около 26 °C, однако опасным его делают смертельные концентрации соли и щелочи. По словам эколога Дэвида Харпера из Университета Лестера, животных, которые попадают в воды озера, крайне быстро разлагаются, а те, что попадают на его край, быстро покрываются солью, которая будто кокон, окутывает их тела навсегда.

Одной из причин, почему воды Натрона стали столь смертоносными является тот факт, что оно расположено слишком близко к вулкану Ол-Доиньо-Ленгаи, который остается действующим и извергает натрокарбонатиты. Через каналы ручьев, которые прорезают вулкан, они попадают в озеро и лишь усиливают его щелочность.

Только фламинго, питающиеся цинобактериями, слетаются сюда для спаривания Фото: Danita Delimont/Shutterstock

В результате ужиться здесь могут лишь бактерии и фламинго, которые слетаются к озеру для спаривания и питаются цианобактериями, богатыми питательными веществами. Но даже фламинго в некоторых случаях могут пасть жертвами Натрона, если окажутся в оковах соляной корки у берегов озера.

Фотограф Ник Брандт однажды выпустил книгу посвященную озеру Натрон "По разоренной земле", в ней он вспоминал, что на берегу озера ему повстречалось множество мертвых существ, от всевозможных птиц до летучих мышей.

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