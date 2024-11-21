В Ісландії вивергається вулкан: в землі утворилася тріщина у кілька кілометрів (відео)

Вулкан "спав" впродовж 800 років, але 2021 року "прокинувся", і це виверження стало вже шостим за 2024 рік.

В Ісландії вдесяте за останні три роки почалося виверження вулкану на півострові Рейк’янес неподалік від ісландської столиці Рейк’яві. Про це повідомляє Reuters.

Ісландія розташована на лінії розлому між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, що робить її сейсмічної точкою з гейзерами. Цього разу магма пробилася крізь земну кору і утворила величезну тріщину в землі, довжина якої зараз оцінюється приблизно в 3 км, повідомила метеорологічна служба Ісландії.

Раніше влада попереджала про вулканічну активність, оскільки магма накопичувалася під півостровом Рейк’янес, приблизно за 30 км на південний захід від столиці Рейк’явіка, де останнє виверження завершилося лише 6 вересня. Однак помітного посилення сейсмічної активності не було.

Попри це жителі 50 будинків, які постійно змушені залишати свої домівки через вулкан, знову були евакуйовані.

Повідомляється, що вулкан "спав" впродовж 800 років, але 2021 року "прокинувся" і це виверження стало вже шостим за 2024 рік.

Нагадаємо, що супутникові дані вказують на те, що вулкан у Танзанії, який викидає надзвичайно рідку лаву, наближається до виверження.