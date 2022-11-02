Як насправді виглядав фараон Стародавнього Єгипту Тутанхамон: що кажуть вчені

Єгиптологи зібрали докупи наявні дані, щоб відтворити вигляд одного з найвідоміших правителів Єгипту.

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Як виглядав фараон Тутанхамон за життя? Це питання не дає спокою вченим уже 100 років, відколи було виявлено його гробницю. Але особисті речі імператора Єгипту, вивчення його мумії, і навіть древні зображення допомогли вченим зрозуміти, як Тутанхамон виглядав насправді, пише Live Science.

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Дослідження артефактів, виявлених у гробниці фараона ще у 1922 році, а також його мумії та прижиттєвих зображень Тутанхамона представили масу інформації про те, яким був правитель Стародавнього Єгипту. Хоча думки про те, як він виглядав насправді все ще різняться і досі залишається незрозумілим, чи був він схожий на ті зображення, які вже виявили вчені. Але на сьогодні єгиптологи вже зробили кілька спроб відтворити його вигляд за допомогою 3D-реконструкції.

[ + – ] Мумія Тутанхамона Фото: Seneca-Guns

Сьогодні вже відомо, що Тутанхамон став фараоном у віці дев'яти років, а вже у 19 років він помер. Дослідження показали, що його зріст становив приблизно 1 метр 67 сантиметрів. І за життя юний фараон страждав від багатьох хвороб, серед яких були малярія, набряк ніг, пошкодження кісткової тканини, через що він погано пересувався. Вчені вважають, що, ймовірно, фараон помер від наслідків малярії та травми ноги, що призвело до відмирання кісткових тканин. Але точна причина його смерті невідома й досі.

Вчені вважають, що у Тутанхамона було дуже важке життя через наявність багатьох захворювань і до того ж, можливо, він пересувався, спираючись на палицю, інакше він не зміг би нормально ходити.

Проте, як показують дослідження, Тутанхамон вів активний спосіб життя і навіть був затятим мисливцем. Можливо, якраз під час полювання він пошкодив ногу і ця травма разом з іншими проблемами зі здоров'ям і призвела до його ранньої смерті, вважають вчені.

[ + – ] Вчені вважають, що у Тутанхамона було дуже важке життя через наявність багатьох захворювань і до того ж, можливо він пересувався, спираючись на палицю, інакше він не зміг би нормально ходити Фото: trump-elections

За словами Хутана Ашрафяна з Імперського коледжу Лондона, Великобританія, Тутанхамон не тільки страждав від кульгавості, у нього був трохи збільшений череп, а також збільшені груди через гормональний збій в організмі. Ще молодий фараон мав криві зуби і був дуже худий. Його статуру не можна назвати мускулистим, а тіло сильним.

За словами Ашрафяна, можливо, навіть фараон страждав від епілепсії, як і деякі його предки. А взагалі проблеми зі здоров'ям могли бути викликані кровозмішенням, оскільки фараони з 18 династії часто одружувалися зі своїми близькими родичами.

Хоча за останні кілька років і були спроби відтворити обличчя Тутанхамона, більшість єгиптологів вважають їх не зовсім вдалими і такими, що не відповідають дійсності.

За словами Франка Рюлі із Цюріхського університету, складно точно провести реконструкцію обличчя Тутанхамона. Враховуючи, що тканини мумії всохлись приблизно на 50%, на відміну від того, якими вони були за життя фараона. Водночас зміни у мумії могли відбутися і через те, що при бальзамуванні вона спалахнула. Невелику пожежу спровокувала олію, якою покривали тіло фараона.

[ + – ] За словами Франка Рюлі із Цюріхського університету, складно точно провести реконструкцію обличчя Тутанхамона. Враховуючи, що тканини мумії усохли приблизно на 50%, на відміну від того, якими вони були за життя фараона Фото: Seneca-Guns

"Комп'ютерна томографія мумії Тутанхамона не може дати надто багато інформації. Дуже складно зрозуміти, як виглядали тканини живої людини до її смерті. Ці тканини давно деформувалися, тому обличчя фараона, ймовірно, виглядало зовсім по-іншому", — каже Ірвін Браверман з Єльського університету.

Єгиптологиня Саліма Ікрам з Американського університету в Каїрі, Єгипті вважає, що найбільш точні зображення Тутанхамона, ймовірно, створені стародавніми єгиптянами за його життя. Вчений вважає, що обличчя фараона відповідають стародавнім зображенням, окрім того, що Тутанхамон, як показало сканування, мав неправильний прикус.

[ + – ] Єгиптологиня Саліма Ікрам з Американського університету в Каїрі, Єгипті вважає, що найбільш точні зображення Тутанхамона, ймовірно, створені стародавніми єгиптянами за його життя Фото: wikipedia

"Я думаю, що невеликі статуї Тутанхамона, принаймні деякі з них, є найкращими зображеннями зовнішнього вигляду фараона. Потрібно більше довіряти давнім скульпторам", — каже Ашрафян.

Фокус вже докладно писав про численні особливості Тутанхамона. Зокрема про те, чому йому довелося змінити ім'я, яке відношення він мав до цариці Нефертіті, а також ким була його дружина і чи були у фараона діти.

Також Фокус писав про неймовірні цінні артефакти, які були виявлені в гробниці фараона Тутанхамона.