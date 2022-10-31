Дорогоцінності Тутанхамона. 30 неймовірних скарбів, виявлених у гробниці хлопчика-фараона (фото)

Багато речей розповідають не лише про статус Тута, а й про його життя загалом.

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У листопаді 1922 археологи змогли відкрити гробницю Тутанхамона. Вона була повна скарбів. Але деякі речі допомагають краще зрозуміти подробиці його життя. Якими були тридцять найцікавіших скарбів культового давньоєгипетського фараона, пише Live Science.

Маска Тутанхамона

Посмертна маска є одним із найвідоміших артефактів його гробниці. Вона виготовлена ​​переважно із золота. Але на ній є й інше каміння, а також кольорова скляна паста. Вага маски — 10 кілограмів. На зворотному боці є заклинання з Книги Мертвих. Воно написане ієрогліфами та "гарантує здатність маски функціонувати як обличчя померлого". Маріанна Ітон-Краус, старша співробітниця Американського дослідницького центру в Єгипті, зазначила у своїй книзі, що в третій потаємній труні Тутанхамона можна побачити те саме заклинання.

Кинджали

Фараона поховали з двома кинджалами. Один із них має залізне лезо, інших — золоте. Перший лежав біля правого стегна. Але залізо зроблене з метеорита — сам кинджал має позаземне походження. На ньому вирізано складні візерунки.

Другий виявили над животом. На ручці теж було складне різьблення. На обох кинджалах були сліди зношування. Однак невідомо, чи використовували їх колись під час полювання, чи іншої діяльності.

[ + – ] Кинджали з гробниці фараона Фото: Seneca-Guns

Настільні ігри

У гробниці було щонайменше 4 гри, пишуть у книзі "Гра давніх єгиптян: настільні ігри через кордони". Деякі ігрові фігури та дошки зроблені зі слонової кістки. Припускають, що за допомогою цих інструментів грали в "двадцять" та "сенет". Правила ігор не зовсім зрозумілі. Однак Великий Єгипетський музей зазначає, що в Сенеті грали з дошкою 30 квадратів. А метою гри було переміщення по всіх фігурах із дошки. Водночас цього не можна було робити супернику.

[ + – ] Настільні ігри Фото: Seneca-Guns

Манекен

Про цю знахідку знають далеко не всі. Біля гробниці знайдено манекен. Його використовували для вибору одягу чи прикрас. На ньому можна було демонструвати вишукані мантії та не лише. Мабуть, за допомогою манекена шили новий одяг і змінювали старий.

Золоті сандалі

Тутанхамон був одягнений у них. Вони мали загальну довжину близько 29,5 см. Припускають, що вони зроблені спеціально для поховання. Виготовили їх подібно до того, як у сучасні дні виробляють тонкий метал.

Труни

Фараона поховали у 3-х трунах. Вони були одна в одній. На всіх них видно зображення Тутанхамона з довгою бородою. Зовнішню частину труни виготовили із позолоченого дерева. Водночас третя була із чистого золота — саме тут знайшли його разом із посмертною маскою.

Трон

У гробниці виявили 2 трони. Один із них нагадував крісло єпископа. Його зробили із чорного дерева. На другому були зображення фараона Тутанхамона та його дружини Анхесенамон. Він має висоту всього метр. Його покривали золота та срібна фольга, різнокольорові камені та скло.

Колісниці

Ще однією цікавою знахідкою у гробниці було 6 колісниць. Згідно з дослідженнями, над однією з них був навіс. На ній також були зображення сокола та різні ієрогліфи.

Труби

Археологи також виявили одні з найдавніших музичних інструментів. Дві труби були зроблені зі срібла та позолоченої бронзи. На цих трубах навіть грав музикант Джеймс Таппер у трансляції ВВС 1939 року.

Анубіс

У гробниці була статуя давньоєгипетського бога, виготовлена з дерева та золота.

Нагрудник

Досить яскравий нагрудник мав амулет скарабея, символу відродження, у центрі.

Настінний розпис Озіріса

На зображенні можна побачити, як фараон спілкується з богом відродження.

Коробка зі слонової кістки

Вона виглядає як своєрідна дерев'яна скринька. На ній можна побачити різноманітні зображення.

Настінний розпис Анубіса та Хатора

На ньому можна побачити зображення двох богів. Один символізує муміфікацію, інший — кохання та родючість.

Розпис тварин

Своєрідна фреска демонструє 6 бабуїнів та скарабеїв на човні.

Канонічні баночки

У таких місткостях зазвичай містилися залишки внутрішніх органів. Це могли бути печінка або легені, що видаляються під час процесу муміфікації.

Тутанхамон та дружина

На одній із картин було зображено фараона та дружину.

Чашка

Ця посудина має форму квітки. Згідно з написами на ній, фараонові мали подарувати мільйони років життя.

Банка

Вона прикрашена зображенням лева на вершині та різними малюнками внизу. Припускають, що в ній раніше зберігали косметику.

Ушебті

Ці скульптури зазвичай мали служити померлим у потойбіччя.

Ліжко

Виготовлене із дерева і позолочено. На ньому можна було побачити малюнки корови – один із символів родючості.

Діадема

На ній зображені грифи та кобри. Є кілька цінних матеріалів.

Мумія

Одна з визначних пам'яток, що залишилася на місці. Фараон досі спочиває в гробниці, поки інші речі переїхали до музею.

Мисливець

Маленька статуетка демонструє, як молодий фараон полює на звірів.

Модель човна

Маленька модель має близько 10 см завширшки і 22 см завдовжки.

Крім цього, була зовнішня труна, ще кілька скульптур та коробка. Дуже цікавими були такі знахідки, як золота упряжка та підголівник.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про те, яким би було життя на нашій планеті без нафти та газу.