Драгоценности Тутанхамона. 30 невероятных сокровищ, обнаруженных в гробнице мальчика-фараона (фото)

Многие вещи рассказывают не только о статусе Тута, но и о его жизни в целом.

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В ноябре 1922 года археологи смогли открыть гробницу Тутанхамона. Она была наполнена сокровищами. Но некоторые вещи помогают лучше понять подробности его жизни. Какими были тридцать самых интересных сокровищ культового древнеегипетского фараона, пишет Live Science.

Маска Тутанхамона

Посмертная маска является одним из известнейших артефактов его гробницы. Она изготовлена ​​преимущественно из золота. Но на ней есть и другие камни, а также цветная стеклянная паста. Вес маски – 10 килограммов. На ее оборотной стороне есть заклинание из Книги Мертвых. Оно написано иероглифами и "гарантирует способность маски функционировать как лицо умершего". Марианна Итон-Краус, старший сотрудник Американского исследовательского центра в Египте, отметила в своей книге, что в третьем сокровенном гробу Тутанхамона можно увидеть то же самое заклинание.

Кинжалы

Фараона похоронили с двумя кинжалами. Один из них имеет железное лезвие, других – золотое. Первый лежал у правого бедра. Но железо было сделано из метеорита – сам кинжал имеет внеземное происхождение. На нем были вырезаны сложные узоры.

Второй обнаружили над животом. На ручке тоже была сложная резьба. На обоих кинжалах были следы износа. Однако неизвестно, использовали ли их когда-либо во время охоты или другой деятельности.

[ + – ] Кинжалы с гробницы фараона Фото: Live Science

Настольные игры

В гробнице было по меньшей мере 4 игры, пишут в книге "Игра древних египтян: настольные игры через границы". Некоторые игровые фигуры и доски были сделаны из слоновой кости. Предполагают, что с помощью этих инструментов играли в "двадцать" и "сенет". Правила игр не совсем ясны. Однако Большой Египетский музей отмечает, что в Сенете играли с доской в ​​30 квадратов. А целью игры было перемещение по всем фигурам из доски. В то же время, этого нельзя было давать делать сопернику.

[ + – ] Настольные игры Фото: Live Science

Манекен

Об этой находке знают далеко не все. У гробницы был найден манекен. Его использовали для выбора одежды или украшений. На нем можно было демонстрировать изысканные мантии и не только. Вероятно, с помощью манекена шили новую одежду и меняли старую.

Золотые сандалии

Тутанхамон был одет в них. Они имели общую длину около 29,5 см. Предполагают, что они были сделаны специально для захоронения. Изготовили их подобно тому, как в современные дни производят тонкий металл.

Гробы

Фараона похоронили в 3-х гробах. Они были расположены друг в друге. На всех их видно изображение Тутанхамона с длинноватой бородой. Наружную часть гроба изготовили из позолоченного дерева. В то же время, третья была из чистого золота – именно здесь нашли его вместе с посмертной маской.

Трон

В гробнице обнаружили 2 трона. Один из них напоминал кресло епископа. Его сделали из черного дерева. На втором были изображения фараона Тутанхамона и его супруги Анхесенамон. Он имеет высоту всего метр. Его покрывали золотая и серебряная фольга, разноцветные камни и стекло.

Фото: Live Science

Колесницы

Еще одной интересной находкой в ​​гробнице было 6 колесниц. Согласно исследованиям, над одной из них был навес. На ней также были изображения сокола и разные иероглифы.

Трубы

Археологи также обнаружили одни из самых древних музыкальных инструментов. Две трубы были сделаны из серебра и позолоченной бронзы. На этих трубах даже играл музыкант Джеймс Таппер в трансляции BBC 1939 года.

Анубис

В гробнице была статуя древнеегиптского бога, изготовленная из дерева и золота.

Фото: Live Science

Нагрудник

Достаточно яркий нагрудник имел амулет скарабея, символа возрождения, в центре.

Настенная роспись Озириса

На картинке можно увидеть, как фараон общается с богом возрождения.

Коробка из слоновой кости

Она выглядит как своеобразный деревянный ящик. На ней можно увидеть разнообразные изображения.

Настенная роспись Анубиса и Хатора

На нем можно увидеть изображения двух богов. Один символизирует мумификацию, другой – любовь и плодородие.

Роспись животных

Своеобразная фреска демонстрирует 6 бабуинов и скарабеев на лодке.

Канопические баночки

В таких емкостях обычно содержались остатки внутренних органов. Это могли быть печень или легкие, удаляемые во время процесса мумификации.

Фото: Live Science

Тутанхамон и жена

На одной из картин был изображен фараон и жена.

Чашка

Этот сосуд имеет форму цветка. Согласно надписям на ней, фараону должны были подарить миллионы лет жизни.

Банка

Она украшена изображением льва на вершине и разными рисунками внизу. Предполагают, что в ней раньше хранили косметику.

Ушебти

Эти скульптуры обычно должны были служить умершим в загробной жизни.

Кровать

Изготовлен из дерева и было позолочено. На нем можно было увидеть рисунки коровы – один из символов плодородия.

Диадема

На ней изображены грифы и кобры. Есть несколько ценных материалов.

Фото: Live Science

Мумия

Одна из достопримечательностей, которая осталась на месте. Фараон до сих пор покоится в гробнице, пока другие вещи переехали в музей.

Охотник

Маленькая статуэтка демонстрирует, как молодой фараон охотится на зверей.

Модель лодки

Маленькая модель имеет около 10 см в ширину и 22 см в длину.

Кроме этого, был внешний гроб, еще несколько скульптур и коробка. Весьма интересными были такие находки, как золотая упряжка и подголовник.

Напоминаем, ранее Фокус писал о том, какой бы была жизнь на нашей планете без нефти и газа.