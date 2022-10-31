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Технології та наука

Якби не допоміг давній ліс. Яким би було життя на Землі без нафти та газу

Вугілля, ліс, Донбас, прогрес, кам'яновугільний ліс

Росія стала б світовим лідером, а людство не винайшло смартфонів.

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Багато хто недооцінює досягнення прогресу людства. Сьогодні ми маємо у вільному доступі багато копалин. Це стало можливо завдяки промисловій революції. Вона відбулася переважно за рахунок вугілля.

Деревне вугілля та звичайне вугілля використовувалося як паливо і для виплавки заліза. Але навіть у XVI столітті деревина у Британії з населенням у 10 мільйонів уже була дефіцитною. Що було б, якби прогрес людства був без вугільних лісів, — пише Science Focus.

Відразу слід наголосити на важливості дерев. Як правило, ліси займають велику площу. Також вони зростають дуже повільно. Слід пам'ятати, що у деревині є лише половина енергетичної густини вугілля — тому спалювати її потрібно більше.

У зв'язку із повільними змінами політична карта світу сьогодні виглядала б інакше. Глобальне лідерство отримали країни з величезними площами лісів: Канада, Росія. У комфортній позиції могли бути країни Південної Америки.

До того ж, людство має йти іншим шляхом прогресу. Якби хіміки не мали вугілля чи нафти, то їм довелося б створювати набагато складніші речі. Це означає необхідність синтезувати довголанцюгові вуглеводні з олії або етанолу. В результаті людство отримало б каучук набагато пізніше. Та й ціни на це залишалися неймовірно високими. Можливо, ніхто навіть не міг би дозволити собі купити іграшку для дітей.

Відсутність природного газу теж мала б негативний вплив. За допомогою нього виробляють аміачні добрива. Без цього елемента людству довелося б збільшити території сільськогосподарських угідь. В результаті зростання населення було б не таким інтенсивним.

Однак, є хороша новина. Електрична енергія в нас була б. Тому розвиток вітрових турбін та гідроелектростанції міг би повністю задовольнити наші потреби. Але електроніка була б досить складною. Смартфонів, які поміщаються у долоні, можливо, не винайшли б до наших днів.

Клімат планети міг бути, як і в доінструальні часи. Зокрема йдеться про рівень викидів СО2 в атмосфері. Але ми матимемо інші проблеми — сажа і зміг, від спалювання деревини для людських потреб, що водночас могло б призвести до охолодження клімату. Через велику кількість викидів в атмосферу, сонячне світло ледь би досягало поверхні планети.

Насамкінець війни за нові території були б не за допомогою дронів, як зараз. Ймовірно, бойові дії відбувалися б за допомогою мушкетів та гармат.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відновлення програм NASA з вивчення НЛО.