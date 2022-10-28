Заслужена увага. NASA нарешті запускає масштабну програму з вивчення НЛО

Команда найкращих американських експертів аналізуватиме доступні дані наступні 9 місяців.

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В останні роки уряд США мав підвищений інтерес до невідомих повітряних явищ. Однак усі таємниці можуть незабаром розкрити. У понеділок, 24 жовтня, NASA розпочало незалежні дослідження невідомих літаючих об'єктів (НЛО) та явищ, — пише видання Live Science.

Дослідження триватиме протягом наступних дев'яти місяців. Щоб дізнатися правду, залучать команду із 16 лідерів. Фахівці будуть з усіх передових галузей, включаючи керівників аерокосмічної промисловості, астрофізиків і навіть колишніх астронавтів.

Під час вивчення феноменів планується зібрати якнайбільше даних про зареєстровані спостереження нерозпізнаних повітряних явищ, відомих як UAP. Дослідження залежить від поточних розслідувань Міністерства оборони США. Крім того, він має закласти основу для майбутніх спостережень у NASA та інших державних установах.

Томас Зурбухен, заступник адміністратора Управління наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні, зазначає, що розуміння наявних даних про нерозпізнані повітряні явища є надзвичайно важливим, щоб зробити наукові висновки про процеси в небі.

Найближчим часом група дослідників розглядатиме дані з відкритих джерел, зібраних цивільними особами, державними особами та приватними компаніями. Ці дані пов'язані з будь-якими феноменами, які не підпадають під визначення природних явищ або звичайних літаків, кажуть у NASA.

Звіт дослідження разом із висновками буде опубліковано у середині 2023 року.

Водночас у NASA зазначають, що явища UAP не пов'язані з інопланетянами. Однак космічне агентство має численні дослідницькі програми, які мають на меті виявити ознаки позаземного життя у Сонячній системі. Згідно зі звітом Управління директора національної розвідки США за 2021 рік, найімовірнішими поясненнями UAP є:

перешкоди у повітрі, такі як птахи та повітряні кулі;

атмосферні явища, наприклад, кристалики льоду;

таємні державні прєкти;

технології, що застосовуються Китаєм, Росією, іншою державою чи неурядовою організацією.

Нагадаємо, раніше космічне агентство NASA створило новий апарат, який може вловлювати "суперівипромінювачі" метану з космосу.

Також цього року стало відомо, що Пентагон знову почне навчати НЛО. Це зумовлено численними повідомленнями про невідомі об'єкти у небі.