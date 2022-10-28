Заслуженное внимание. NASA наконец-то запускает масштабную программу по изучению НЛО

Команда лучших американских экспертов будет анализировать доступные данные следующие 9 месяцев.

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В последние годы правительство США имело повышенный интерес к неопознанным воздушным явлениям. Однако все тайны могут скоро раскрыть. В понедельник 24 октября NASA приступило к независимым исследованиям неопознанных летающих объектов (НЛО) и явлений, — пишет издание Live Science.

Исследование будет продолжаться в течение следующих девяти месяцев. Чтобы узнать правду, привлекут команду из 16 лидеров. Специалисты будут из всех передовых отраслей, включая руководителей аэрокосмической промышленности, астрофизиков и даже бывших астронавтов.

При изучении феноменов планируется собрать как можно больше данных о зарегистрированных наблюдениях нераспознанных воздушных явлений, известных как UAP. Исследование не зависит от текущих расследований Министерства обороны США. Кроме того, он должен заложить основу для будущих наблюдений в NASA и других государственных учреждениях.

Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, отмечает, что понимание имеющихся данных о нераспознанных воздушных явлениях чрезвычайно важно, чтобы сделать научные выводы о процессах в небе.

В ближайшее время группа исследователей будет рассматривать данные из открытых источников, собранных гражданскими лицами, государственными лицами и частными компаниями. Эти данные связаны с любыми феноменами, не подпадающими под определение природных явлений или обычных самолетов, говорят в NASA.

Отчет исследования вместе с выводами будет опубликован в середине 2023 года.

В то же время в NASA отмечают, что явления UAP не связаны с инопланетянами. Однако космическое агентство имеет многочисленные исследовательские программы, которые имеют целью выявить признаки внеземной жизни в Солнечной системе. Согласно отчету Управления директора национальной разведки США за 2021 год, наиболее вероятными пояснениями UAP являются:

помехи в воздухе, такие как птицы и воздушные шары;

атмосферные явления, например кристаллики льда;

секретные государственные проекты;

технологии, применяемые Китаем, Россией, другим государством или неправительственной организацией.

Напомним, ранее космическое агентство NASA создало новый аппарат, который может улавливать "сверхизлучатели" метана из космоса.

Также в этом году стало известно, что Пентагон снова начнет учить НЛО. Это было обусловлено многочисленными сообщениями о неизвестных объектах в небе.