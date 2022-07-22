З міркувань нацбезпеки: Пентагон знову почне вивчати НЛО

Численні повідомлення про невідомі об'єкти стривожили американських конгресменів, які замислилися про те, наскільки безпечний повітряний простір Америки.

Міністерство оборони США створило управління для відстеження невідомих об'єктів у космосі, повітрі та під водою, а також тих об'єктів, які, можливо, переміщуються між цими середовищами, пише Space.com. Тепер урядовий контроль за НЛО, які отримали нову назву “невідомі повітряні явища” (UAP), повертається на небаченому за останні десятиліття рівні.

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Це пояснюється тим, що останніми місяцями в Конгресі США пройшли слухання та секретні брифінги, під час яких законодавцям доповідали про численні спостереження представниками Збройних сил невідомих об'єктів. Під час слухань конгресмени висловили стурбованість тим, що повітряний простір Америки може бути не таким безпечним, як звикли вважати.

З огляду на це Пентагон оголосив про створення нового управління, яке отримало назву "Офіс аналізу аномалій у всіх середовищах" (All-domain Anomaly Resolution Office) або AARO. Офіс підпорядковується Управлінню з розвідки та безпеки, його очолить Шон Кіркпатрік, який раніше обіймав посаду головного наукового співробітника Центру ракетно-космічної розвідки Міноборони США.

[ + – ] У Петагоні вирішили відновити вивчення НЛО з міркувань національної безпеки Фото: Flickr

Передбачається, що AARO координуватиме зусилля Міністерства оборони та федерального уряду щодо "виявлення, ідентифікації та атрибутування об'єктів, що являють інтерес, на військових об'єктах або поблизу них, в операційних зонах, на тренувальних полігонах, у повітряному просторі спеціального призначення та на інших територіях". Мета — усунення загроз для національної безпеки. Заступниця міністра оборони Кетлін Гікс заявила, що новий офіс тепер є координаційним центром Міністерства оборони США з усіх UAP та діяльності, пов'язаної з ними.

Чим займеться нове керування?

AARO працюватиме за шістьма основними напрямками: спостереження, збір та звітність; системні можливості та дизайн; розвідувальні операції та аналіз; ураження; керування; наука і техніка. Офіс спробує виявити й ідентифікувати "аномальні, невідомі космічні, що знаходяться в повітрі, підводні та транссередні об'єкти". Під транссередніми маються на увазі об'єкти, які можуть, наприклад, переходити від повітряного польоту до космічного або з-під води злітати в повітря.

Як раніше писав Фокус, у Палаті представників Конгресу США відбулися перші за пів століття публічні слухання, які стосуються питання НЛО. Під час слухань представники Пентагону повідомили про те, що американські військові 11 разів близько зустрічалися з НЛО, всього існує 400 свідчень спостережень за непізнаними об'єктами.

Нагадаємо, у квітні Пентагон опублікував "справжні секретні матеріали" : 1 574 сторінки документів, в яких міститься інформація про дослідження біологічного впливу спостережень за НЛО на людей, категорії паранормальних явищ і дослідження фантастичних технологій. Документи пов'язані з Розширеною програмою ідентифікації авіаційних загроз (AATIP): Програма існувала з 2007 по 2012 рік, нею займалося Розвідувальне управління Міністерства оборони США.

Нещодавно стало відомо про те, що британський мільйонер Вільям Сачіті придбав станцію радіолокацій часів Холодної війни, щоб шукати НЛО.