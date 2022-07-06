Ексцентричний мільйонер із Британії купив станцію радіолокації, щоб полювати на НЛО

Вільям Сачіті, який "коштує" понад 250 мільйонів доларів, заснував Академію роботехніки та захоплюється незвіданим

Британський мільйонер Вільям Сачіті, який заснував прибутковий стартап та компанію з виробництва автономних автомобілів Kar-go, придбав величезну станцію радіолокацій часів Холодної війни і тепер з її допомогою шукатиме НЛО. Про це повідомляє Daily Mail.

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Станція раніше належала Королівським ВПС та перебуває в англійському Норвічі. У 2010 році її виставили на продаж за 4 з лишком мільйони доларів, але Сачіті відмовився говорити, скільки, зрештою, за неї заплатив.

[ + – ] Радіолокаційна станція, куплена Сачіті Фото: Скриншот

Раніше, радар AMES Type 84, експлуатувався з 1962 по 1994 рік, і використовувався для того, щоб відстежувати ядерні ракети, що наближаються, а мільйонер влаштував опитування на Reddit, щоб з'ясувати, чого бажає громадськість. Громадськість вирішила, що краще станцію використовувати для полювання на НЛО.

Бонусом стала мережа доріг, яку Сачіті використовує, щоби тестувати свої безпілотні автомобілі, схожі на космічні кораблі.

"Ця штука може зробити для інших те, що "Зоряний шлях" зробив для мене в дитинстві", — пожартував мільйонер, зазначивши, що пройде близько двох років, перш ніж радарну систему запустять.

[ + – ] Вільям Сачіті та його безпілотний автомобіль Фото: Instagram williamsachiti [ + – ] Вільям Сачіті Фото: Instagram williamsachiti

"Моє дороге хобі — це пошук НЛО. І якщо світ хоче, щоб я цим зайнявся, то хто я такий, щоб заперечувати", — пожартував Сачіті.

Окрім своєї діяльності у сфері розробки безпілотних авто, Вільям Сачіті прославився ще й сімейним скандалом у 2013 році. Його ревнива дружина-італійка підозрювала його в зраді і найняла детектива, щоб він встановив відстежувальний пристрій на машину мільйонера.

Пристрій у результаті помітили, прийняли за бомбу, і результатом стало блокування району, евакуація мирних жителів, приїзд військових із саперами та інший супутній галас.

Нагадаємо, про НЛО раніше розповідав колишній директор Національної розвідки США Джон Реткліфф. Він заявив, що військові частенько бачили НЛО, а США є "таємні докази того, що НЛО долають звуковий бар'єр без звукового удару" і здійснюють рухи, для яких у людей немає технологій.

Також НЛО помітив британець із вікна власної кухні.