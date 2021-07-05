У Британії вдалося сфотографувати НЛО, що ширяє над морем

Свідком незвичайного явища став місцевий житель, який визирнув з вікна власної кухні

У британському місті Девон місцевий житель сфотографував НЛО, який ширяв над морем. Про це пише Devon Live.

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36-річний Метью Еванс розповів, що був на власній кухні, коли помітив дивний обʼєкт з вогниками над набережній.

Йому вдалося зробити кілька знімків, перш ніж НЛО полетів. Метью розповів, що обʼєкт був трикутної форми з чотирма яскравими вогниками.

[ + – ] Знімок, зроблений Метью з вікна кухні Фото: SWNS

"З вікна моєї кухні відкривається прекрасний краєвид на море, літальний обʼєкт як раз завис над набережною. Він не рухався, як літак чи вертоліт. І не видавав ніяких звуків. Він рухався набагато повільніше: піднімався й опускався, а потім зависав у повітрі", — Метью розповів, що коли сфотографував дивний обʼєкт, він зі свистом понісся удалину.

"Я не знаю, що це було, тому вирішив, що це НЛО", — підписав Метью свої фотографії. Втім, коментатори вважають, що це міг бути і дрон нової моделі, або відблиск вуличних ліхтарів, або ж корабель, що стоїть на якорі у відкритому морі. Однак, деякі переконані, що Метью став свідком появи НЛО.

Нагадаємо, раніше в мережі зʼявився звіт бразильської поліції, у якому детально описується зустріч з НЛО і навіть інопланетянами у 2008 році в місті Клаудіо.

А австралієць розповів, що його дрон під час польоту над містом зіткнувся з НЛО, розміром з автомобіль. Причому чоловік стверджує, що обʼєкт вилетів з-під води

У Пентагоні тим часом зізналися, що за багато років військові стикалися з дивними обʼєктами 144 рази. У них немає пояснення, що це було, і тому у звітах зазначено, що їм "не вистачає інформації, щоб звʼязати інциденти з конкретними поясненнями".