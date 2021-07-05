В Британии удалось сфотографировать парящий над морем НЛО

Свидетелем необычного явления стал местный житель, который выглянул из окна собственной кухни

В британском городе Девон местный житель сфотографировал НЛО, который парил над морем. Об этом пишет Devon Live.

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36-летний Мэтью Эванс рассказал, что был на собственной кухне, когда заметил странный объект с огоньками над набережной.

Ему удалось сделать несколько снимков, прежде, чем НЛО улетел. Мэтью рассказал, что объект был треугольной формы с четырьмя яркими огоньками.

[ + – ] Снимок, сделанный Мэтью из окна кухни Фото: SWNS

"Из окна моей кухни открывается прекрасный вид на море, летающий объект как раз завис над набережной. Он не двигался, как самолет, или вертолет. И не издавал никаких звуков. Он двигался намного медленней: поднимался и опускался, а потом зависал в воздухе", — Мэтью рассказал, что когда сфотографировал странный объект, он со свистом унесся вдаль.

"Я не знаю, что это было, так что решил, что это НЛО", — подписал Мэтью свои фотографии. Впрочем, комментаторы считают, что это мог быть и дрон новой модели, или отблеск уличных фонарей, или же корабль, стоящий на якоре в открытом море. Однако некоторые убеждены, что Мэтью стал свидетелем появления НЛО.

Напомним, ранее в Сети появился отчет бразильской полиции, в которой подробно описывается встреча с НЛО и даже инопланетянами в 2008 году в городе Клаудио.

А австралиец рассказал, что его дрон во время полета над городом столкнулся с НЛО, размером с автомобиль. Причем мужчина утверждает, что объект вылетел из-под воды

В Пентагоне, тем временем признались, что за многие годы военные сталкивались со странными объектами 144 раза. У них нет объяснения, что это было и потому в отчетах указано, что им "не хватает информации, чтобы связать инциденты с конкретными объяснениями".