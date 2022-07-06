Эксцентричный миллионер из Британии купил радиолокационную станцию, чтобы охотится на НЛО

Уильям Сачити, который "стоит" более 250 миллионов долларов, основал Академию роботехники и увлекается неизведанным

Британский миллионер Уильям Сачити, который основал прибыльный стартап и компанию по производству автономных автомобилей Kar-go, приобрел огромную радиолокационную станцию времен Холодной войны и теперь с ее помощью будет искать НЛО. Об этом сообщает Daily Mail.

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Станция ранее принадлежала Королевским ВВС и находится в английском Норвиче. В 2010 году она была выставлена на продажу за 4 с лишним миллиона долларов, но Сачити отказался говорить, сколько, в итоге, за нее заплатил.

[ + – ] Радиолокационная станция, купленная Сачити Фото: Скриншот

Ранее, радар AMES Type 84, эксплуатировался с 1962 по 1994 год, и использовался для того, чтобы отслеживать приближающиеся ядерные ракеты, а миллионер устроил опрос на Reddit, чтобы выяснить, чего желает общественность. Общественность решила, что лучше станцию использовать для охоты на НЛО.

Бонусом стала сеть дорог, которую Сачити использует, чтобы тестировать свои беспилотные автомобили, похожие на космические корабли.

"Эта штука может сделать для других то же, что "Звездный путь" сделал для меня в детстве", — пошутил миллионер, отметив, что пройдет около двух лет, прежде чем радарная система будет запущена.

[ + – ] Уильям Сачити и его беспилотный автомобиль Фото: Instagram williamsachiti [ + – ] Уильям Сачити Фото: Instagram williamsachiti

"Мое дорогое хобби — это поиск НЛО. И если мир хочет, чтобы я этим занялся, то кто я такой, чтобы возражать", — пошутил Сачити.

Кроме своей деятельности в сфере разработки беспилотных авто, Уильям Сачити прославился еще и семейным скандалом в 2013 году. Его ревнивая жена-итальянка подозревала его в измене и наняла детектива, чтобы он установил отслеживающее устройство на машину миллионера.

Устройство в итоге заметили, приняли за бомбу, и итогом стала блокировка района, эвакуация мирных жителей, приезд военных с саперами и прочая сопутствующая шумиха.

Напомним, про НЛО ранее рассказывал бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Он заявил, что военные частенько видели НЛО, а у США есть "секретные доказательства того, что НЛО преодолевают звуковой барьер без звукового удара" и совершают движения, для которых у людей нет технологий.

Также НЛО был замечен британцем из окна собственной кухни.