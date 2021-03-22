Бывший глава Национальной разведки США рассказал о встречах военных с НЛО

Джон Рэтклифф сообщил, что у США есть доказательства того, что НЛО с легкостью "преодолевают звуковой барьер" и маневрируют так, как не могут самолеты, созданные человеком

Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф рассказал о ранее скрытых властями полетах неопознанных летающих объектов, или НЛО в эфире телеканала FOX News. Отчет о подобных происшествиях должны вскоре опубликовать, пишет Daily Mail.

По словам экс-главы разведки, у Вашингтона есть секретные сведения о том, что НЛО летали на сверхзвуковой скорости без преодоления звукового барьера, а также совершали маневры, недоступные для имеющихся у человечества технологий.

"Мы наблюдали намного больше полетов НЛО, чем рассказывали публично", — подчеркнул Рэтклифф.

Напомним, 1 июня Пентагон должен опубликовать отчет о неопознанных летательных объектах. А в августе 2020-го Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению НЛО. Неопознанными летающими объектами занимаются сотрудники специального подразделения Управления военно-морской разведки — "Рабочая группа по изучению неопознанных летающих явлений" (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force). Она была создана, чтобы понять их природу и происхождение. Группа находится в подчинении заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности, она должна обнаруживать, анализировать и каталогизировать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США. В Пентагоне пояснили, что под этим термином подразумеваются объекты, которые наблюдатель не может сразу распознать.

У США есть "секретные доказательства того, что НЛО преодолевают звуковой барьер без звукового удара и совершают движения, для которых у людей нет технологий", — сообщил Рэтклифф, который при 45-м президенте США Дональде Трампе занимал пост главы Национальной разведки. Он также сообщил, что наблюдения были сделаны пилотами ВМС и ВВС. А появление НЛО было зафиксировано "несколькими датчиками" и не имело очевидного объяснения. Причем появлялись НЛО по всему миру.

Напомним, согласно данным из Пентагона, которые "просочились" в СМИ, военные летчики США два раза в 2018 и 2019 гг., сталкивались с неопознанными объектами над Атлантическим океаном.

Те пилотировали истребители на значительной высоте над Атлантикой и Тихим океаном, что якобы может свидетельствовать о том, что инопланетяне уже давно на нашей планете и просто прячутся в труднодоступных местах – например, на дне океанов.

Позже, один из летчиков, Чад Андервуд, нарушил молчание и рассказал прессе, что заметил НЛО у побережья Мексики. И ракетный крейсер типа "Тикондерога" USS Princeton также зафиксировал появление необъяснимых объектов с помощью радара. Его показания были настолько странными, что систему даже отключали и перезапускали, думая, что это ошибка.

Командир Андервуда, Дейв Фавор, также рассказывал о встрече с НЛО и уточнял, что объект двигался странно и выглядел непохожим ни на одну воздушную цель, увиденную летчиком ранее. По словам пилота, "он просто стремительно рухнул в океан, не оставляя за собой теплового следа". Однако и Андервуд, и Фавор отказываются строить предположения относительно того, что они видели. "Это не моя работа. Но я точно кое-что видел", — сообщил Андервуд.

Сейчас главой Национальной разведки США является Аврил Хейнс и она никак не прокомментировала заявление своего предшественника.