Колишній голова Національної розвідки США розповів про зустріч військових з НЛО

Джон Реткліфф повідомив, що в США є докази того, що НЛО з легкістю "долають звуковий бар'єр" і маневрують так, як не можуть літаки, створені людиною

Колишній директор Національної розвідки США Джон Реткліфф розповів про раніше приховані владою польоти невпізнаних літальних об'єктів, або НЛО, в ефірі телеканалу FOX News. Звіт про подібні події повинні незабаром опублікувати, пише Daily Mail.

За словами екс-голови розвідки, у Вашингтона є секретні відомості про те, що НЛО літали на надзвуковій швидкості без подолання звукового бар'єру, а також здійснювали маневри, недоступні для наявних у людства технологій.

"Ми спостерігали набагато більше польотів НЛО, ніж розповідали публічно", — підкреслив Реткліфф.

Нагадаємо, що 1 червня Пентагон повинен опублікувати звіт про непізнані літальні об'єкти. А в серпні 2020-го Пентагон підтвердив створення робочої групи з вивчення НЛО. Непізнаними літальними об'єктами займаються співробітники спеціального підрозділу Управління військово-морської розвідки — "Робоча група з вивчення непізнаних літальних явищ" (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force). Вона була створена, щоб зрозуміти їхню природу і походження. Група в підпорядкуванні заступника міністра оборони з питань розвідки і безпеки, вона повинна виявляти, аналізувати і каталогізувати НЛО, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці США. У Пентагоні пояснили, що під цим терміном маються на увазі об'єкти, які спостерігач не може відразу розпізнати.

У США є "секретні докази того, що НЛО долають звуковий бар'єр без звукового удару і роблять рухи, для яких у людей немає технологій", — повідомив Реткліфф, який за 45-го президента США Дональда Трампа займав пост голови Національної розвідки. Він також повідомив, що спостереження були зроблені пілотами ВМС і ВПС. А поява НЛО була зафіксована "декількома датчиками" і не мала очевидного пояснення. Причому з'являлися НЛО по всьому світу.

Нагадаємо, що згідно з даними з Пентагону, які "просочилися" в ЗМІ, військові льотчики США два рази у 2018 і 2019 рр, стикалися з непізнаними об'єктами над Атлантичним океаном.

Ті пілотували винищувачі на значній висоті над Атлантикою і Тихим океаном, що нібито може свідчити про те, що інопланетяни вже давно на нашій планеті і просто ховаються у важкодоступних місцях — наприклад, на дні океанів.

Пізніше, один з льотчиків, Чад Андервуд, порушив мовчанку і розповів пресі, що помітив НЛО біля узбережжя Мексики. І ракетний крейсер типу "Тікондерога" USS Princeton також зафіксував появу незрозумілих об'єктів за допомогою радара. Його свідчення були настільки дивними, що систему навіть відключали і перезапускати, думаючи, що це помилка.

Командир Андервуда, Дейв Фавор, також розповідав про зустріч з НЛО і уточнював, що об'єкт рухався дивно і виглядав несхожим ні на одну повітряну мішень, яку побачили льотчики раніше. За словами пілота, "він просто стрімко впав в океан, не залишаючи за собою теплового сліду". Однак і Андервуд, і Фавор відмовляються робити припущення щодо того, що вони бачили. "Це не моя робота. Але я точно дещо бачив", — повідомив Андервуд.

Наразі головою Національної розвідки США є Авріл Хейнс, і вона ніяк не прокоментувала заяву свого попередника.