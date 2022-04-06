Секретні матеріали. Пентагон опублікував 1500 сторінок документів про НЛО

У документах зазначено, що люди, які мали контакт із НЛО, отримували різні травми, зокрема опіки та проблеми з серцем.

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Справжні "Секретні матеріали" містять 1574 сторінки документів, які пов'язані з Розширеною програмою ідентифікації авіаційних загроз (Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP), якою займалося Розвідувальне управління Міністерства оборони США.Ця програма існувала з 2007 по 2012 рік. Копії цих документів отримало видання The Sun після більш ніж 4 років вимагань надати до них доступ у грудні 2017 року.

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У заяві Розвідувального управління Міноборони США йдеться, що деякі документи мають залишитися таємними з міркувань безпеки.

Люди отримували травми від електромагнітного випромінювання

У наукових звітах міститься інформація про дослідження біологічного впливу спостережень за НЛО на людей, категорії паранормальних явищ та дослідження фантастичних технологій. У звітах йдеться, що як результати зустрічей з НЛО у людей з'являлися опіки, проблеми із серцем, порушення сну і навіть такі дивні явища, як "викрадення" та "вагітність".

Звіти вказують на те, що проблеми зі здоров'ям у спостерігачів НЛО виникли внаслідок впливу електромагнітного випромінювання, яке пов'язане з енергією двигунів літальних апаратів. Люди отримували травми від дії НЛО, коли знаходилися в безпосередній близькості від них.

В одному зі звітів йдеться, що є підтверджені медичними дослідженнями 42 випадки проблем зі здоров'ям у людей після зустрічі з НЛО та ще 300 подібних випадків, які не зазнали детального аналізу.

[ + – ] Американські військові неодноразово зустрічалися з невідомими об'єктами в повітрі Фото: The Sun

НЛО, примари та полтергейсти

В одному із секретних документів також йдеться про класифікацію паранормальних явищ. Серед таких явищ виділяють не лише зустрічі з НЛО, а й із примарами, сніговою людиною чи єті, полтергейстами. Також до паранормальних явищ відносять самозаймання людей, поява незвичайних кіл на полях, а також викрадення людей інопланетянами.

Також у документах є дані про дослідження встановлення контакту з інопланетними цивілізаціями та у сфері вивчення далекого космосу з подальшою його колонізацією. В документах також йдеться, що ці нерозпізнані об'єкти можуть загрожувати інтересам США.

Про існування секретної програми громадськості стало відомо ще у 2017 році, коли про неї заявив колишній співробітник Розвідувального управління Луїс Елізондо. Тоді ж уперше з'явилися й відеозаписи спостережень НЛО американськими військовими.

[ + – ] Американські військові неодноразово зустрічалися з невідомими об'єктами в повітрі Фото: The Sun

144 випадки появи "непізнаних явищ"

Минулого року Пентагон опублікував звіт про те, що відомо про серію загадкових літальних об'єктів, за якими спостерігали військові за останні двадцять років. У звіті йдеться про 144 випадки спостереження за, як зазначено в документі, "непізнаним повітряним явищем".

[ + – ] У Пентагоні навіть створили спеціальний відділ, який займатиметься розслідуванням випадків спостереження за НЛО Фото: The Sun

У Пентагоні навіть створили спеціальний відділ, який займатиметься розслідуванням випадків спостереження за НЛО. Також однією з цілей відділу є з'ясування походження літальних об'єктів, а також можливе їх захоплення для вивчення.

Головне завдання створеного відділу точно з'ясувати, чим є ці об'єкти, які спостерігають військові США: невідомою технологією з Росії чи Китаю чи чимось більш інопланетним.

Фокус вже писав про те, що вчений з Гарвардського університету створив проєкт, який націлений на те, щоб наукова спільнота почала серйозніше ставитися до феномену НЛО.

Нагадуємо, що на дні Тихого океану виявили дивний об'єкт, який вважають спорудою інопланетян.