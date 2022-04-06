Секретні матеріали. Пентагон опублікував 1500 сторінок документів про НЛО
У документах зазначено, що люди, які мали контакт із НЛО, отримували різні травми, зокрема опіки та проблеми з серцем.
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Справжні "Секретні матеріали" містять 1574 сторінки документів, які пов'язані з Розширеною програмою ідентифікації авіаційних загроз (Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP), якою займалося Розвідувальне управління Міністерства оборони США.Ця програма існувала з 2007 по 2012 рік. Копії цих документів отримало видання The Sun після більш ніж 4 років вимагань надати до них доступ у грудні 2017 року.
У заяві Розвідувального управління Міноборони США йдеться, що деякі документи мають залишитися таємними з міркувань безпеки.
Люди отримували травми від електромагнітного випромінювання
У наукових звітах міститься інформація про дослідження біологічного впливу спостережень за НЛО на людей, категорії паранормальних явищ та дослідження фантастичних технологій. У звітах йдеться, що як результати зустрічей з НЛО у людей з'являлися опіки, проблеми із серцем, порушення сну і навіть такі дивні явища, як "викрадення" та "вагітність".
Звіти вказують на те, що проблеми зі здоров'ям у спостерігачів НЛО виникли внаслідок впливу електромагнітного випромінювання, яке пов'язане з енергією двигунів літальних апаратів. Люди отримували травми від дії НЛО, коли знаходилися в безпосередній близькості від них.
В одному зі звітів йдеться, що є підтверджені медичними дослідженнями 42 випадки проблем зі здоров'ям у людей після зустрічі з НЛО та ще 300 подібних випадків, які не зазнали детального аналізу.
НЛО, примари та полтергейсти
В одному із секретних документів також йдеться про класифікацію паранормальних явищ. Серед таких явищ виділяють не лише зустрічі з НЛО, а й із примарами, сніговою людиною чи єті, полтергейстами. Також до паранормальних явищ відносять самозаймання людей, поява незвичайних кіл на полях, а також викрадення людей інопланетянами.
Також у документах є дані про дослідження встановлення контакту з інопланетними цивілізаціями та у сфері вивчення далекого космосу з подальшою його колонізацією. В документах також йдеться, що ці нерозпізнані об'єкти можуть загрожувати інтересам США.
Про існування секретної програми громадськості стало відомо ще у 2017 році, коли про неї заявив колишній співробітник Розвідувального управління Луїс Елізондо. Тоді ж уперше з'явилися й відеозаписи спостережень НЛО американськими військовими.
144 випадки появи "непізнаних явищ"
Минулого року Пентагон опублікував звіт про те, що відомо про серію загадкових літальних об'єктів, за якими спостерігали військові за останні двадцять років. У звіті йдеться про 144 випадки спостереження за, як зазначено в документі, "непізнаним повітряним явищем".
У Пентагоні навіть створили спеціальний відділ, який займатиметься розслідуванням випадків спостереження за НЛО. Також однією з цілей відділу є з'ясування походження літальних об'єктів, а також можливе їх захоплення для вивчення.
Головне завдання створеного відділу точно з'ясувати, чим є ці об'єкти, які спостерігають військові США: невідомою технологією з Росії чи Китаю чи чимось більш інопланетним.
Фокус вже писав про те, що вчений з Гарвардського університету створив проєкт, який націлений на те, щоб наукова спільнота почала серйозніше ставитися до феномену НЛО.
Нагадуємо, що на дні Тихого океану виявили дивний об'єкт, який вважають спорудою інопланетян.