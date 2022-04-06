Секретные материалы. Пентагон опубликовал 1500 страниц документов об НЛО

В документах указано, что люди, которые имели контакт с НЛО получали разные травмы, в том числе ожоги и проблемы с сердцем.

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Настоящие "Секретные материалы" содержат в себе 1574 страницы документов, которые связаны с Расширенной программой идентификации авиационных угроз (Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP), которой занималось Разведывательное управление Министерства обороны США. Эта программа существовала с 2007 по 2012 год. Копии этих документов получило издание The Sun после более, чем 4 лет требования предоставить к ним доступ в декабре 2017 года.

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В заявлении Разведывательного управления Минобороны США говорится, что некоторые документы должны остаться секретными из соображений безопасности.

Люди получали травмы от электромагнитного излучения

В научных отчетах содержится информация об исследованиях биологического влияния наблюдений за НЛО на людей, категории паранормальных явлений и исследования фантастических технологий. В отчетах говорится, что результатами встреч с НЛО у людей появлялись ожоги, проблемы с сердцем, нарушения сна и даже такие странные явления, как "похищение" и "беременность".

Отчеты указывают на то, что проблемы со здоровьем у наблюдателей НЛО появились в результате влияния электромагнитного излучения, которое связано с энергией двигателей летательных аппаратов. Люди получали травмы от воздействия НЛО, когда находились в непосредственной близости от них.

В одном из отчетов говорится, что есть подтвержденные медицинскими исследованиями 42 случая проблем со здоровьем у людей после встречи с НЛО и еще 300 подобных случаев, которые не подверглись подробному анализу.

[ + – ] Американские военные неоднократно встречались с неопознанными объектами в воздухе Фото: The Sun

НЛО, призраки и полтергейсты

В одном из секретных документов также говорится о классификации паранормальных явлений. Среди таких явлений выделяют не только встречи с НЛО, но и с призраками, снежным человеком или йети, полтергейстами. Также к паранормальным явлениям относят самовозгорания людей, появление необычных кругов на полях, а также похищения людей инопланетянами.

Также в документах есть данные о исследованиях по установлению контакта с инопланетными цивилизациями и в сфере изучения дальнего космоса с последующей его колонизацией. В документах также говорится, что эти неопознанные объекты могут представлять угрозу интересам США.

О существовании секретной программы общественности стало известно еще в 2017 году, когда о ней заявил бывший сотрудник Разведывательного управления Луис Элизондо. Тогда же впервые появились и видеозаписи наблюдений НЛО американскими военными.

[ + – ] Американские военные неоднократно встречались неопознанными объектами в воздухе Фото: The Sun

144 случая появления "неопознанных явлений"

В прошлом году Пентагон опубликовал отчет о том, что известно о серии загадочных летающих объектов, которые наблюдались военными в воздухе за последние двадцать лет. В отчете указано 144 случая наблюдения за, как сказано в документе, "неопознанным воздушным явлением".

[ + – ] В Пентагоне даже создали специальный отдел, который будет заниматься расследованием случаев наблюдения за НЛО Фото: The Sun

В Пентагоне даже создали специальный отдел, который будет заниматься расследованием случаев наблюдения за НЛО. Также одной из целей отдела является выяснение происхождения летательных объектов, а также возможный их захват для изучения.

Главная задача созданного отдела точно выяснить, чем являются эти объекты, которые наблюдают военные США: неизвестной технологией из России или Китая или же чем-то более инопланетным.

Фокус уже писал о том, что ученый из Гарвардского университета создал проект, который нацелен на то, чтобы научное сообщество более серьезно стало относится к феномену НЛО.

Напоминаем, что на дне Тихого океана обнаружили странный объект, который посчитали сооружением инопланетян.