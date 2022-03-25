Сооружение инопланетян или ошибка данных: обнаружен странный объект на дне Тихого океана

Сторонники теории заговора обнаружили на изображениях в Google Earth необычную возвышенность.

Скотт Уорринг, владелец сайта UFOsightingsdaily.com часто находит признаки НЛО и действий инопланетян как на Земле, так и на Марсе. Теперь он заявил, что объект круглой формы на дне Тихого океана, который виден на изображениях Google Earth также дело рук инопланетян, сообщает Space.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Объект круглой формы, диаметром примерно 6,8 км, Уорринг обнаружил на дне Тихого океана в 566 км от побережья Перу. Кажется, что он возвышается над морским дном, как холм или гора.Учитывая тот факт, что эта структура находится недалеко от знаменитых геоглифов в пустыне Наска на побережье Перу, сторонники теории заговора уже приписали этот объект к творению инопланетян.

[ + – ] Сторонники теории заговора уже приписали этот объект к творению инопланетян Фото: Google Earth

Но, скорее всего этот круглый объект является артефактом данных. Необычные объекты на дне океана могут появляться на изображениях в Google Earth. Дело в том, что Google использует данные из нескольких источников для составления карты морского дна. Они имеют разное разрешение и уровни детализации. Когда эти данные совмещаются, то могут появится необычные формы на дне океана.

[ + – ] Объект круглой формы Уорринг обнаружил на дне Тихого океана в 566 км от побережья Перу, рядом с местом размещения знаменитых геоглифов в пустыне Наска Фото: Google Earth

Разработчики используют для отображения океанского дна карту, которая основана на спутниковых снимках. Чтобы изображения были более точными, используются данные гидроакустических съемок с научных кораблей. Когда совмещаются полученные данные, они могут не согласовываться между собой и в результате могут появится такие объекты на изображении, которые выглядят как холм или гора на дне океана.

[ + – ] Один из геоглифов в пустыне Наска Фото: wikipedia

Странный объект на дне Тихого океана, видимый в Google Earth показывает, насколько мало еще известно ученым о морском дне, пишет Space. Спутниковые изображения могут различать детали размером до 1,5 км, в то время как современный гидролокатор может отображать детали размером в 100 м.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, говорят, что только 5% дна океана нанесены на карту современными гидролокаторами.

Если вернутся к теме инопланетян, то в NASA снова хотят пообщаться с представителями внеземных цивилизаций. Уже готово к отправке новое сообщение для инопланетян и Фокус писал о том, из какой информации оно состоит.

Также напоминаем о том, что согласно новому исследованию, таяние вечной мерзлоты создает гигантские кратеры на арктическом морском дне.