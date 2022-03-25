Сооружение инопланетян или ошибка данных: обнаружен странный объект на дне Тихого океана
Сторонники теории заговора обнаружили на изображениях в Google Earth необычную возвышенность.
Скотт Уорринг, владелец сайта UFOsightingsdaily.com часто находит признаки НЛО и действий инопланетян как на Земле, так и на Марсе. Теперь он заявил, что объект круглой формы на дне Тихого океана, который виден на изображениях Google Earth также дело рук инопланетян, сообщает Space.
Объект круглой формы, диаметром примерно 6,8 км, Уорринг обнаружил на дне Тихого океана в 566 км от побережья Перу. Кажется, что он возвышается над морским дном, как холм или гора.Учитывая тот факт, что эта структура находится недалеко от знаменитых геоглифов в пустыне Наска на побережье Перу, сторонники теории заговора уже приписали этот объект к творению инопланетян.
Но, скорее всего этот круглый объект является артефактом данных. Необычные объекты на дне океана могут появляться на изображениях в Google Earth. Дело в том, что Google использует данные из нескольких источников для составления карты морского дна. Они имеют разное разрешение и уровни детализации. Когда эти данные совмещаются, то могут появится необычные формы на дне океана.
Разработчики используют для отображения океанского дна карту, которая основана на спутниковых снимках. Чтобы изображения были более точными, используются данные гидроакустических съемок с научных кораблей. Когда совмещаются полученные данные, они могут не согласовываться между собой и в результате могут появится такие объекты на изображении, которые выглядят как холм или гора на дне океана.
Странный объект на дне Тихого океана, видимый в Google Earth показывает, насколько мало еще известно ученым о морском дне, пишет Space. Спутниковые изображения могут различать детали размером до 1,5 км, в то время как современный гидролокатор может отображать детали размером в 100 м.
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, говорят, что только 5% дна океана нанесены на карту современными гидролокаторами.
Если вернутся к теме инопланетян, то в NASA снова хотят пообщаться с представителями внеземных цивилизаций. Уже готово к отправке новое сообщение для инопланетян и Фокус писал о том, из какой информации оно состоит.
Также напоминаем о том, что согласно новому исследованию, таяние вечной мерзлоты создает гигантские кратеры на арктическом морском дне.